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「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

賓州6/28撤口罩令 未打疫苗也可不戴

編譯林梅婕／綜合報導
賓州政府宣布28日起撤銷口罩強制令，即使尚未接種新冠肺炎疫苗的民眾外出也可不必再戴口罩。圖為參加匹茲堡「三河藝術節」的一些民眾仍戴口罩。(美聯社)
賓州政府宣布28日起撤銷口罩強制令，即使尚未接種新冠肺炎疫苗的民眾外出也可不必再戴口罩。圖為參加匹茲堡「三河藝術節」的一些民眾仍戴口罩。(美聯社)

賓州政府宣布28日起撤銷口罩強制令，即使尚未接種新冠肺炎疫苗的民眾外出也可不必再戴口罩；不過公衛官員仍提醒，最新的Delta變種病毒株很可能即將成為國內主要感染來源，呼籲民眾應盡快接種疫苗。

「哥倫比亞廣播公司」新聞網(CBS News)的匹斯堡分台KDKA報導，許多受訪民眾早已準備好脫掉口罩，回歸疫情前的正常生活。

一名尚未接種疫苗的當地居民安德莉雅·梅林格(Andrea Mellinger)說：「我認為口罩規定真的過頭了，撤銷規定是正確的作法；我還年輕，我只有22歲，以我的年紀來說我覺得不需要太擔心。」

然而，公衛專家表示，儘管目前Delta變種病毒株在賓州的感染率仍相當低，民眾還是要戴好口罩小心防範；匹茲堡大學醫學院中心(UPMC)流行病預防感染醫學主任史奈德(Graham Snyder)說：「這些新型變種病毒最大的風險是，他們的傳染率更高，而且使人病得更重。」

對於免疫系統受損和尚未接種疫苗的人來說更是如此，即使口罩令撤銷後仍建議民眾繼續保持，才有機會預防變種病毒侵入；史奈德說：「以公共衛生安全的觀點來看，未接種疫苗的人還是應該繼續戴著口罩，這樣一來才能降低病毒傳播的機率。」

另一名當地居民羅賓森(Steven Robinson)也附和史奈德的說法：「為了你個人的安全和健康著想，還是戴好你的口罩吧。」

抗疫的終極目標是要抑制病毒向外擴張，因此許多維權團體如匹茲堡的非營利組織阿勒格尼健康網(Allegheny Health Network)，也持續推動民眾接種疫苗。

此外，該組織資深副總裁瑪格麗特·拉金斯-佩蒂格魯(Margaret Larkins-Pettigrew)說：「我們安排許多流動診所，從市內比較醒目的地方開始，希爾區(Hill District)和市中心也都有。」

UPMC的公衛專家則會在27日到當地沙龍或理髮店協助對疫苗仍有疑問的民眾解惑，同時提供輝瑞(Pfizer)和嬌生(Johnson & Johnson)疫苗給現場民眾接種。

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