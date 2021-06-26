新州首府翠登市 擬加發500元紓困金

新澤西首府翠登市（Trenton）正從疫情 逐步復甦，市長古西奧拉 （Reed Gusciora）希望對全市2萬8000多個家庭提供500元紓困金 。

政府對全美各市發送3900億元，根據細列翠登市如何使用這筆錢的提案，古西奧拉市長發紓困金需要1500萬元，將從翠登市取自聯邦政府「美國救援計畫」(American Rescue Plan)的7291萬3998元撥款。

古西奧拉24日說，發紓困金是幫人們付租金、水電費、房產稅頭期款的好方法，很多人深處困境，歷經一年疫情後很難站起來。

但市議會副主席考德威爾-威爾遜(Marge Caldwell-Wilson)質疑，對每戶發500元是不是資金最佳用途？

考德威爾-威爾遜說，市議會大可決定為研擬中的紓困金分配更多資金，供款也許增加一或三倍，主要顧慮是，要確保適當、明智使用。

古西奧拉說，紓困金計畫是該市經濟發展委員會在每周例行討論中所制訂的，已盡量考量各種要素，力求最大效益。

古西奧拉說，他也跟市議會主席麥克布萊德(Kathy McBride)一樣讓更多錢流入居民手中，但額度增加一或三倍將用掉太多該市配得的經濟復甦資金，目前的計畫取得很好的平衡。大家都在猜測市議會是否會批准。

翠登市上個月獲第一輪資金，約3650萬元。

市議會批准前，部分資金還將發給該市疫情下工作的工人作為危險津貼，共800萬元，其他用途包括基礎設施近2200萬元、職業培訓和商業支持計畫近1700萬元。

去年3月疫情爆發以來，聯邦已發送三輪紓困金；新澤西州 估計有76萬4000戶家庭已經或將收到州政府的500元支票。

在新州，收入低於15萬元且至少有一個受撫養子女的已婚夫婦將可獲州府激勵支票；個人收入低於7萬5000元且至少有一名受撫養子女便符合資格。