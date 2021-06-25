新州再紓困 2.35億元幫助小商家

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)22日簽署最新紓困法案，將針對州內受疫情 影響的各類型企業，再提供總額2.35億的紓困金 ，受惠的企業類型包含中小型企業、新設立公司、餐廳、酒吧與嬰幼兒托育機構。

根據新澤西州經濟發展局(Economic Development Authority)的資料，自新冠疫情爆發以後，包含聯邦政府的補助在內，新澤西州已在紓困項目上花了6億元，其中已核發了4億2000萬元給州內約6萬3000家企業。

而這一波2.35億元的紓困基金，預計將依不同的企業類型分配總額不一的紓困金。中小企業所獲配額最多，共1億2000萬元；其他小型商店或非營利機構獲配5000萬元；州內新設立的公司獲配2500萬元；嬰幼兒托育機構獲配1000萬元。而餐廳與酒吧除了獲配2000萬外，針對餐廳還有一項「新澤西州支援計畫」(Sustain and Serve NJ)，該項計畫也獲配1000萬元。

墨菲州長在簽署這項紓困案前，於長枝(Long Branch)的「風車餐廳」(WindMill Restaurant)外召開記者會。州長表示：「中小企業是新澤西州經濟的骨幹，中小企業的成功就是新澤西州的成功。」

新冠疫情對於新澤西州經濟體系所造成的傷害非常大，根據州政府4月份的統計，全州約三分之一的餐廳受疫情影響倒閉，直接導致約9萬人失業。不過目前由於疫苗普及，新澤西州經濟前景已有復甦跡象。不只不再強制規定室內必須戴上口罩，所有企業、餐廳也可以恢復100%的容客量。如今再加上最新紓困案的補助，讓大眾的生活可以盡速回復疫情前的榮景。