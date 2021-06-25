我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

新州再紓困 2.35億元幫助小商家

編譯柯立偉／綜合報導

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)22日簽署最新紓困法案，將針對州內受疫情影響的各類型企業，再提供總額2.35億的紓困金，受惠的企業類型包含中小型企業、新設立公司、餐廳、酒吧與嬰幼兒托育機構。

根據新澤西州經濟發展局(Economic Development Authority)的資料，自新冠疫情爆發以後，包含聯邦政府的補助在內，新澤西州已在紓困項目上花了6億元，其中已核發了4億2000萬元給州內約6萬3000家企業。

而這一波2.35億元的紓困基金，預計將依不同的企業類型分配總額不一的紓困金。中小企業所獲配額最多，共1億2000萬元；其他小型商店或非營利機構獲配5000萬元；州內新設立的公司獲配2500萬元；嬰幼兒托育機構獲配1000萬元。而餐廳與酒吧除了獲配2000萬外，針對餐廳還有一項「新澤西州支援計畫」(Sustain and Serve NJ)，該項計畫也獲配1000萬元。

墨菲州長在簽署這項紓困案前，於長枝(Long Branch)的「風車餐廳」(WindMill Restaurant)外召開記者會。州長表示：「中小企業是新澤西州經濟的骨幹，中小企業的成功就是新澤西州的成功。」

新冠疫情對於新澤西州經濟體系所造成的傷害非常大，根據州政府4月份的統計，全州約三分之一的餐廳受疫情影響倒閉，直接導致約9萬人失業。不過目前由於疫苗普及，新澤西州經濟前景已有復甦跡象。不只不再強制規定室內必須戴上口罩，所有企業、餐廳也可以恢復100%的容客量。如今再加上最新紓困案的補助，讓大眾的生活可以盡速回復疫情前的榮景。

新澤西州 紓困金 疫情

上一則

全美最佳湖濱城鎮 夏樂科尼利厄斯、戴維森上榜

下一則

喬州公衛緊急狀態 7月1日將結束

延伸閱讀

新州中產家庭、地稅減稅 墨菲和議員達協議

新州中產家庭、地稅減稅 墨菲和議員達協議
民調：墨菲獲48%支持率 領先共和黨對手15%

民調：墨菲獲48%支持率 領先共和黨對手15%
世界冠軍布瑞茲爾 美奧運田徑選拔賽意外墊底 無緣東奧

世界冠軍布瑞茲爾 美奧運田徑選拔賽意外墊底 無緣東奧
新澤西州財政盈餘百億 州長擬擴大減地稅

新澤西州財政盈餘百億 州長擬擴大減地稅
禁售大麻案 新州富蘭克林區議會通過

禁售大麻案 新州富蘭克林區議會通過
共和黨初選勝 西塔瑞利將挑戰現任州長墨菲

共和黨初選勝 西塔瑞利將挑戰現任州長墨菲

熱門新聞

剛取得密大雙碩士的王菊涵不幸溺斃。(王菊涵臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
31歲的女博士生金奇，不幸遭殺害。(馬里蘭大學)

馬州31歲女博生訪芝 慘遭當街刺殺 疑流浪漢殺人行搶

2021-06-21 11:31
大賣場的牛肉價格持續上漲。(特派員黃惠玲/攝影)

大賣場牛肉漲不停 三餐在家煮 開銷一路飆

2021-06-17 13:16
芝加哥警察局公布刺傷三位民眾並對一亞裔出言威脅槍殺的女性嫌犯相片。(芝加哥警局提供)

非裔女芝北華埠當街威脅「要槍殺亞洲人」 另刺傷1亞裔

2021-06-18 11:03
距離華埠不遠的墨西哥藝術館獲得史考特800萬元捐款。(藝術館臉書)

UIC獲史上最大筆捐款 貝佐斯前妻慨贈4000萬

2021-06-18 02:12
距離鄭冰家步行約五分鐘的一戶住宅，被龍捲風夷為平地。(Linda Xu提供)

芝華人午夜龍捲風驚魂：警報狂響 房子搖晃如世界末日

2021-06-21 16:42

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯