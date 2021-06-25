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新州倡免社區大學4年學雜費 年收不到6萬5000元家庭受惠

編譯洪毅／綜合報導
新州政府與州議會民主黨人達成協議，修正「花園州保證倡議」，讓年收入6萬5000元以下家庭免學雜費就讀二年社區大學的計畫，擴大到四年公立大學。圖為參加博根社區學院畢業典禮的畢業生。(美聯社)
新州政府與州議會民主黨人達成協議，修正「花園州保證倡議」，讓年收入6萬5000元以下家庭免學雜費就讀二年社區大學的計畫，擴大到四年公立大學。圖為參加博根社區學院畢業典禮的畢業生。(美聯社)

新澤西州政府與州議會民主黨人達成協議，修正「花園州保證倡議」(Garden State Guarantee Initiative)，讓年收入6萬5000元以下家庭免學雜費就讀二年社區大學的計畫，擴大到四年公立大學，讓收入不足此門檻的家庭，仍有機會在全國學費最高昂之一的新澤西州完成四年大學學業。

根據新的倡議，除年收入6萬5000元以下的家庭享就讀公立大學免學費四年外，年收入20萬元以下的家庭就讀大學，也有至多1萬元額度的扣除額，學貸的部分也有至多2500元的扣除額；此外，參與529教育基金計畫的家庭一樣有至多1萬元的扣除額。

此倡議屬「最後一元」(Last dollar)，也就是州內許多公立學校都有提供獎學金，而州政府將全額補貼剩餘仍需支付的學雜費；不過，此預算案仍有待新澤西州議會通過，而且就算通過，新制也要到2022年秋季才會上路。

最新倡議的免除費範圍僅有學費、雜費，不包括書籍、交通、飲食、宿舍，這依然不是一筆小錢，因為在新澤西州念大學，每年的宿舍費用就超過1萬2000元；新澤西州是美國學費最高昂的州之一，就算是公立的羅格斯大學，其每年全額的學雜費也高達1萬5804元，不含食宿費用。

因此，如何降低學生學費負擔的討論在新澤西州由來已久，並非近期才出現的話題，在全國範圍內，也已經有數州針對特定家庭就讀社區大學採取免學費的政策。州長墨菲(Phil Murphy)則從競選以來，就一直拋出「免費大學」的構想；州參議會議長斯威尼(Stephen Sweeney)也對此表示支持。

雖然這些計畫會讓新澤西州損失約8600萬元的稅收，不過新州的稅收盈餘現在高達101億元，再加上聯邦政府62億元的新冠紓困金，讓新州州庫現在十分充裕。

新澤西州 新州 紓困金

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