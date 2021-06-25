取消假日名惹議 新州學區恢復原樣

新澤西州蘭道夫鎮教育委員會決定移除校園行事曆中的假日名稱，如「哥倫布日」等；卻引發外界極大反彈，迫使該教育委員會撤銷先前決議，保留校園行事曆上所有的假日名稱。圖為哥倫布像。(Getty Images)

新澤西州 蘭道夫鎮教育 委員會(Randolph Board of Education)於今年5月表決通過，將移除校園行事曆中的假日名稱，如「哥倫布日」(Columbus Day)等；不料卻引發外界極大反彈，迫使該教育委員會在21日撤銷先前的決議，保留校園行事曆上所有的假日名稱。

蘭道夫鎮教育委員會最初表決同意將哥倫布日改名為「原住民日」，但後續引發諸多爭議，因此在本月10日又決定，將行事曆上所有假日名稱如聖誕節 和退伍軍人節，全部改以「假日」稱之。

該委員會於21日晚間召開長達四個小時的會議，其中囊括50名公民的意見加入討論，最後以八比一的票數通過決議，保留行事曆上所有假日的名稱。

會議中發言的公民大多支持讓行事曆維持原樣，少數人支持只要將哥倫布日改名，更改的其中一個選項為「義裔傳統日」(Italian Heritage Day)。

當地一名居民在會議中表示：「我們活在封殺文化(cancel culture)的世代，對於這項議題我們非常敏感，也不希望見到這樣的文化出現在蘭道夫鎮上。」

許多家長更是在會議中要求委員會成員應為此事下台，還有一名居民當眾指責委員會先前的決議是「國家恥辱」，他說：「這不只是污辱，而且還向我們的學生傳達錯誤的訊息；我們該做的是，教育我們的學生有關這些重要的日子。」

新州州長墨菲(Phil Murphy)上周也向委員會呼籲將行事曆改回原樣，他在接受當地節目「向州長提問」(Ask the Governor)的訪問時說：「這些假日的名稱具有存在的意義，而我支持保留他們。」