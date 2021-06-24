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疫情撐不住 羅格斯大學下學年將漲學雜費

編譯柯立偉／綜合報導

新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)日前宣布，將在下一學年度調漲學費，其中學費調漲2.5%，學雜費調漲2.9%。依新的學費計算公式，在新布朗士維克(New Brunswick)校區上課的本州學生，下一學期開始將支付包含學費與學雜費在內，每學期1萬5804元的費用，比過去多397元。

此外，住校學生的住宿費及餐費也將相應調漲，漲幅約2.5%，調漲過後一個學期的住宿費約1萬3402元。

羅格斯大學曾在新冠疫情剛爆發時，主動凍漲學費，甚至調降學雜費達15%。當時羅格斯大學說，調降後的學費可為每位學生省下平均一年300元的費用。不過，由於疫情期間面臨財政困難，董事會最終仍決議調漲費用，以維持學校正常運作。

董事會主席安傑森(Mark Angelson)說：「我們明白費用的調漲將會對學生造成一定程度的負擔，特別是在這麼難過的一年之後。因此我只能向各位保證，只要預算足夠，學校將盡可能避免再增加任何名目的費用。」

然而，由於獎學金及校內打工制度完善，絕大多數學生其實並不需要付「全額」學費。根據羅格斯大學的統計，新布朗士維克校區的學生，每學年只需支付約全額學費的56%；肯登(Camden)校區的學生約支付53%的學費；而支付比例最少的是紐瓦克(Newark)校區，約49%。

羅格斯大學此次的漲幅其實超過過去20年來，新澤西州的通貨膨脹率及家庭收入中位數的成長。但校長豪洛威(Jonathan Holloway)說，學費的漲幅與國內其他大學的漲幅一致，「且增加的學費將提供學生更好的教研品質，與一流的健康照顧計畫。」

新澤西州 布朗士 疫情

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