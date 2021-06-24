新州中產家庭、地稅減稅 墨菲和議員達協議

新澤西州議員及州長墨菲(圖)宣布2022財年預算提案，其中包括眾所矚目的中產階級退稅和房地產稅務減免措施，並擴大低收入戶、老年擁屋者及失能者的減稅額。(美聯社)

新澤西州 議員及州長墨菲(Phil Murphy)21日宣布2022財年預算 提案，其中包括眾所矚目的中產階級退稅 和房地產稅務減免措施，並擴大低收入戶、老年擁屋者及失能者的減稅額。

議員有信心，以高房地產稅著稱的新澤西州將會減輕勞工家庭的負擔，並讓這些人能夠買得起房產。

新澤西州眾議會議長科林(Craig Coughlin)發表聲明說，「有了這些措施，我們兌現支持勞工家庭及長者，並讓他們得以承擔在新澤西州生活的費用。」

2022財年預算提案關鍵減稅優惠包括：

●中產階級退稅：超過76萬戶新澤西州家庭將在夏季收到最高500元的退稅，主要源自於去年秋季實行的百萬富豪稅，此計畫估計花費3億19萬元。

●更新屋主豁免基準年至2017年：此次撥款法案將更新屋主豁免基準年度，根據2017年的房地產稅務資料申報，而非過往的2006年資訊。

●子女眷屬扶養抵減稅額(CDCC)：預算提案擴大2018年施行的CDCC，讓每個家庭有最高15萬元的抵減稅額，預料至少八萬戶受惠。

●擴大應稅所得減免(EITC)年齡，從21歲降至18歲，以及65歲以上稅務人，可望惠及九萬居民。

●擴大榮民擁屋減稅額，認列和平時期的退伍軍人。

「稅務減免是讓新澤西州更強大與公平的關鍵之一。」墨菲在聲明中說：「我推出的每一項預算提案都能讓最需要的群體得到慰藉，我們持續擴大所得稅減稅優惠、子女眷屬扶養抵減稅額、增加榮民的稅務減免、中產階級退稅，如今擴大擁房者豁免基準，確保反映當今生活現況。」

墨菲表示，「我很自豪地加入立法夥伴，確保新澤西州成為最適合家庭居住的州。」