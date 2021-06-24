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民調：墨菲獲48%支持率 領先共和黨對手15%

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州州長選舉最新民調顯示，指出現任民主黨籍州長墨菲獲得48%的支持度，比共和黨提名的前州眾議會議員西塔瑞利(圖)高出15%。(美聯社)
新澤西州州長選舉最新民調顯示，指出現任民主黨籍州長墨菲獲得48%的支持度，比共和黨提名的前州眾議會議員西塔瑞利(圖)高出15%。(美聯社)

菲爾萊狄更斯大學(Fairleigh Dickinson University)21日公布新澤西州州長選舉民調，指出現任民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)獲得48%的支持度，比起兩周前剛取得共和黨提名的前州眾議會議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)的33%高出15%，為墨菲的連任之路打下民意基礎。

作為「前」眾議員的西塔瑞利，近年來不常在公眾面前出現，知名度自然比不上現任州長。有70%受訪民眾表示，自己對於西塔瑞利的認識不深，無法判定是否支持他，還有17%的選民說「沒有聽過西塔瑞利」。即便是自述支持共和黨的受訪民眾，也有多達57%的人說對西塔瑞利不夠了解。

雖然西塔瑞利的名字不為多數民眾所知，共和黨支持者的向心力仍很強。有77%的共和黨支持者，在不完全了解西塔瑞利是誰之前，就表示將會在11月的州長選舉投給他。

執行這份民調的菲爾萊狄更斯大學政治系教授卡西諾(Dan Cassino)說，「不被知道」總比「不被喜歡」好，不過知名度確實是西塔瑞利必須要面對的問題。

在墨菲方面，目前看起來勝券在握。這一份民調指出自述為民主黨支持者的受訪民眾，有81%表示將會投給墨菲，此一數據較共和黨人對西塔瑞利的支持度為高。再加上新澤西州「挺藍」的註冊選民比「挺紅」的選民多出約100萬人，純粹就民調結果以及新州選民結構而言，目前看起來墨菲連任成功的機會不小。

不過，距11月的選舉還有近半年，且墨菲的施政滿意度僅50%，民眾對他的評價頗為兩極。雖比疫情爆發前只有42%的滿意度好，但還有進步空間。而且近半世紀以來，未有任何民主黨現任州長競選連任成功，墨菲能否打破紀錄，就要看新州選民是否願意再給他一次機會。

共和黨 民調 新澤西州

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