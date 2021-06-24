賓州共和黨參議員 擬效法亞州驗票

賓州共和黨參議員阿爾加希望能以類似亞利桑納州的方式，針對去年的總統大選進行驗票。圖為亞利桑納州馬利科帕郡進行驗票。(美聯社)

賓州 州參議員，州政府委員會共和黨 籍主席阿爾加(David Argall)表示，希望能以類似亞利桑納州的方式，針對總統大選進行驗票；此舉卻有可能促使其他州效法，導致政府因前總統川普 的謬論，而將納稅人的辛苦錢花在驗票上。

阿爾加表示：「驗票是非常審慎精確的過程，進行像亞利桑納州的驗票，我不覺得有什麼不好。」

他雖然承認賓州其他兩次驗票確認拜登總統勝選，但他認為再次驗票將能重振民眾對選舉的信任；尤其他表示在自家選區，仍有民眾質疑選舉結果。

他還表示：「我認為應該以獨立的方式進行一次，如果由擔任選務工作的人進行驗票，人民仍舊不會相信選舉。」

拜登在賓州獲得345萬張選票，以超過8萬票，也就是高於一個百分點的優勢擊敗川普，優於2016年川普擊敗喜萊莉.柯林頓(Hillary Clinton)的優勢，但川普不斷呼籲在敗選的州進行驗票，上周他甚至發布聲明，公然批評阿爾加與州參議會臨時議長柯曼(Jake Corman)對驗票毫無作為。

川普表示：「州參議員柯曼到底在搞什麼，還不為總統大選舞弊進行驗票？他把自己搞得像個民主黨極端左派一樣，說賓州不用驗票。為什麼阿爾加還在搞一樣的把戲，他們是笨還是貪污，還是太過天真？」儘管如此，柯曼的發言人並未對外做出回應。

賓州參議會雖然由共和黨掌控多數，但一直以來拒絕進行驗票；柯曼對於使用州參議會資金自行驗票的可能性也含糊其辭，阿爾加的州政府委員會擁有傳喚作證的權限，但出資驗票必須通過立法才得以撥款。

至少有10個州的共和黨籍議員曾前往亞利桑納州訪視參議會下令的馬里考帕郡(Maricopa County)驗票，但過程中，第三方單位並未發現舞弊；喬治亞州、猶他州與密西根州等地的議員，回到各州後也要求驗票。

曾參加1月6日國會暴動的賓州共和黨籍州參議員馬斯特瑞亞諾(Doug Mastriano)也曾前往亞州訪查驗票。