RWJUH健康公平服務計劃醫師顧問委員會晚宴成功舉辦

左起：新布朗士維克醫院華人醫療服務部負責人李安琪（Angela Lee），林偉如醫師，RWJBH羅羅伯森巴那巴斯醫療系統南區及羅伯屋強生大學醫院首席執行官及總裁Bill Arnold，副總裁江萱輝（Shirley Hwang），非裔健康公平服務計劃負責人助理副總裁Franck Nelson，多元族裔部華人醫療服務主任鄒興睿（Stephanie Zou）。

6月15日晚，30幾位羅伯屋強生大學各專科的主任醫師共同出席了該醫院剛剛成立的健康公平服務計劃醫師顧問委員會晚宴。繼華人 醫療服務部在RWJUH大學醫院新布朗士 維克院區增設新分支後，非裔 健康公平服務計劃快馬加鞭於5月中旬在該醫院成立，將和華人醫療服務部一起爲當地社區帶來高質量的醫療服務，幫助更多的新移民以及有醫療需求的各社區病患獲得高質量的醫療服務。

羅羅伯森巴拿巴斯醫療系統南區及羅伯屋強生大學醫院首席執行官及總裁Bill Arnold在晚宴的開幕致辭上表示，他看著華人醫療服務部十年前在美門醫院創辦，如今拓展到五家醫院，並且除了華人醫療服務部之外，還創辦了俄羅斯醫療服務部等等，看到了這項服務給病患帶來的無數深入社區的高質量醫療服務十分感慨，所以産生一個想法也希望有一個非裔醫療部門能爲當地更多的非裔社區服務，爲他們提供公平豐富的醫療資源和長久以來各種被忽略的醫療服務，從而讓更廣大的社區得到更好的醫療服務和照顧。

羅羅伯森巴拿巴斯醫療系統南區及羅伯屋強生大學醫院資深副總裁江萱輝（Shirley Hwang）主持並介紹了在羅伯屋強生大學醫院其實早在1996年就由林偉如醫師即開始爲很多華人架橋梁帶來一些相關的醫療服務。華人醫療服務部從2010年美門醫院創辦，已經為新澤西的華人病患服務了近十一年之久，僅美門醫院就提供了超過10萬人次的醫療服務。這個團隊十年來的成功經驗帶給大家值得信賴的醫療服務從而可以更快速地在當地開展著名的一站式服務。

非裔健康公平服務計劃負責人，助理副總裁Franck Nelson介紹了非裔美國人在該地區所需醫療服務的情況。此外，他還介紹了目前的醫療現狀和社區人口分佈等，並給出這個最新的醫療健康服務部門的短期目標。與此同時，江萱輝並介紹了除非裔醫療服務外，今年年底前後還會將在美門醫院成功運作近7年的俄羅斯醫療服務部等其他醫療服務帶到新布朗士維克大學醫院，爲這裏的更多社區服務。