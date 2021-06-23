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德拉瓦州螃蟹價翻3倍 餐廳喊漲

編譯郭宣含／綜合報導
德拉瓦州今年夏季螃蟹售價高漲，饕客恐更難在餐廳找到螃蟹大快朵頤，或者就算找到了，帳單金額可能也不會太親民。(Getty Images)
德拉瓦州今年夏季螃蟹售價高漲，饕客恐更難在餐廳找到螃蟹大快朵頤，或者就算找到了，帳單金額可能也不會太親民。(Getty Images)

德拉瓦州今年夏季螃蟹售價高漲，饕客恐更難在餐廳找到螃蟹大快朵頤，或者就算找到了，帳單金額可能也不會太親民。

對許多德拉瓦州家庭來說，夏天一到就表示，他們熱愛的餐廳會開始供應蒸青蟹爪和蟹肉餅大餐；但是今年夏天螃蟹供應有限，連帶也拉高餐廳螃蟹餐的成本。

威明頓(Wilmington)義大利餐廳「羅賓諾的店」(Mrs. Robino’s)因此暫時取消廣受饕客歡迎的「周四螃蟹夜」，因為店家難以買到足夠的蟹肉，而且蟹肉成本節節攀升。

「羅賓諾的店」店內人員安潔亞·韋克菲爾德(Andrea Wakefield)表示，螃蟹售價很貴，價格翻了三倍。

德拉瓦州青蟹價格飛漲有兩大原因，其一是供應鏈紊亂依舊影響青蟹從路易斯安納和北卡羅來納州運往他地，這些螃蟹會在冬季捕捉；其二則是馬里蘭和德拉瓦州卻斯比克灣(Chesapeake Bay)在地欠缺捕蟹人力。

今年該地的螃蟹季開始得晚，因為成蟹數量少，不過專家預期長期下來，這不會是嚴重問題。種種因素造成螃蟹供不應求，連帶餐廳也只好調高螃蟹餐售價。

不過這不表示饕客沒辦法找到螃蟹，新澤西州的捕蟹漁民表示，今年初以來直接配送給消費者的業績保持強勁，因為這類交易彌補市場缺口；去年因為疫情關係，許多餐廳歇業，或大幅限制用餐人數。

南澤西「薩默斯波因特螃蟹公司」(Somers Point Crab Company)蟹商麥切克(Ron Meischker)表示，他的生意在疫情期間持續成長，因為他將漁獲直接送給消費者。

「去年是螃蟹業豐收年，因為疫情關係，很多餐廳歇業或限制人數，民眾便尋求可以在家跟家人共享的不同餐點。」麥切克說：「螃蟹餐讓人感到興奮。」

麥切克指出，螃蟹供不應求，雖然今年螃蟹季比較晚開始，但供應已緩慢增加。

德拉瓦州 疫情 新澤西州

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