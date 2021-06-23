惡客吃飯沒付錢 女服務生追討遭攻擊

新澤西州一群人餐館用膳後沒有付錢就逕自離開， 一名女服務生在停車場將客人攔下；沒想到這群人將該名女服務生強行拉進車內，甚至攻擊她，所幸女子最後成功脫逃。圖為監視器錄下吃霸王餐的幾個人。(Fox29電視台截圖)

新澤西州 特納斯維爾(Turnersville)19日驚傳，一群顧客在用膳後沒有付錢就逕自離開， 一名女服務生發現後立刻上前追討，在停車場將客人攔下；沒想到這群人將該名女服務生強行拉進車內，甚至對她做出攻擊，所幸女子最後成功脫逃，監視器的畫面相當驚心動魄。

華盛頓鎮(Washington Township)警方表示，一行人至當地餐館Nifty Fifties用餐，總共五人消費金額達70元；餐點用完後卻沒有付錢，被該桌女服務生發現上前阻攔。

據華盛頓鎮警局局長古奇克(Patrick Gurcsik)指出：「這群人將女服務生拉進車內，並對她做出攻擊行為」；監視器畫面也捕捉到，其中一人突然從車內出來將女服務生拉上車，隨後一行人揚長而去。

警方聲稱，這群人行駛一段路後將該名服務生棄置在路邊，所幸她還能跑回餐廳立刻報警，事後被送往當地醫院接受治療；她的身上有多處瘀傷，而且恐怕還有輕微的腦震盪。

警方指出，這家餐廳在疫情 期間人力不足，因此該名女子便自願上前服務這群客人；對此餐廳老闆希爾(John Hill)表示相當震驚，他說：「身為雇主發生這樣的事我覺得很糟糕，而且讓人非常生氣。」

當天用餐的客人也在事後回憶他們感到非常害怕，一名受訪民眾史黛西·奧立佛(Stacie Garris-Oliver)在受訪時坦承：「這是一家闔家適宜的餐廳，所以我才會來吃飯，但這真的太瘋狂了。」

警方也公布監視器畫面拍下所有嫌犯的長相，以及嫌犯駕駛的白色道奇 (Dodge)Durango多功能車，全案仍在追緝當中；不過古奇克提醒民眾，如果遇到這樣的狀況應想辦法先辨別車牌號碼後報警處理，古奇克說：「絕對不要主動向嫌犯追討。」