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新州數千人海灘派對 4人脫序被捕

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州長枝市19日晚間舉辦一場數千人的大型海灘派對中，少部分參加的民眾發生失控和脫序的行為，迫使警方將派對關閉並逮補四人。(示意圖，美聯社)
新澤西州長枝市19日晚間舉辦一場數千人的大型海灘派對中，少部分參加的民眾發生失控和脫序的行為，迫使警方將派對關閉並逮補四人。(示意圖，美聯社)

根據新澤西州警方20日的聲明，長枝市(Long Branch)19日晚間舉辦一場數千人的大型海灘派對中，少部分參加的民眾發生失控和脫序的行為，迫使警方將派對關閉並逮捕四人，所幸無人受傷。

長枝警局於官方臉書上表示，該活動是透過線上影音社群平台抖音(TikTok)進行宣傳，文宣中還邀請參加者自行攜帶酒水和大麻，吸引數千人來到碼頭村(Pier Village)參加派對。

警方聲稱，當天約莫下午5時民眾開始出現「飲酒和不符合規定的行為」，便開始要求活動散場；抖音上還出現一段影片，當地街道上有許多人成群結隊，還有民眾直接跳上行進的車輛，直接坐在車頂上。

據稱，警方接獲通報後全身著防暴裝備前往活動現場驅離民眾，並以擾亂秩序的罪名將四名參加者逮捕，不過當時已經很多人先行離場。

公共安全廳主任沙迪達(Domingos A. Saldida)向當天執法的警察給予肯定：「長枝市的警員依照他們的經驗和訓練展現專業，我也向這些維護社區安全的警員們致上謝意。」

然而，一名女子沙凡娜·史東(Savannah Storm)於活動當天正好在附近街上等待男友；她向當地媒體先進傳媒(NJ Advance Media)形容，就她所見這場派對不過是一場和平的舞會。

「雖然當天很多人，但大部分活動的過程都很和平，而且我也注意到四周有很多警察一直在巡邏，」史東說：「大家不過就是在跳舞，雖然沒有發生打架和其他的暴力事件，警方最後仍中斷派對並將所有活動暫停。」

去年才搬到碼頭村的諾曼(Nicholas Roman)表示，他也注意到當天約莫下午1時出現大量的遊客，雖然大多數人看起來並不是只為了參加派對，卻也造成居民一些恐慌而不敢出門；不過諾曼也給予警方的表現極高的肯定：「他們處理得非常好。」

警察 抖音 新澤西州

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