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新州114年歷史遊樂園 重啟就緒

編譯林育正／綜合報導
新澤西州擁有114年歷史的克萊蒙頓遊樂園及水上樂園，預計即將重新開園。(ABC紐約電視台截圖)
新澤西州擁有114年歷史的克萊蒙頓遊樂園及水上樂園，預計即將重新開園。(ABC紐約電視台截圖)

新澤西州擁有114年歷史的克萊蒙頓遊樂園及水上樂園(Clementon Park and Splash World)，先前幾次未能如期重新開園；但最近市鎮官員的營業審查有所進展，預計即將開園。

新業主於3月透過地產拍賣購入樂園，但必須通過市鎮聯合土地使用委員會(Borough joint land use board)核准，獲得商業許可證照才得以營運。官員表示，雙方代表已於17日磋商。

委員會書記官珍妮.強森( Jenei Johnson)表示：「樂園與市鎮代表朝著讓樂園重啟的目標努力，希望未來的營運安全且成功。雙方在14日進行長時間的會議檢視所剩條件，此外在消防局管轄的領域類，仍有幾項措施仍待解決，園方有信心能迅速處理。」

在樂園官方的臉書粉絲專頁中，上周發布原本樂園將在周末恢復營業。不料開園前接獲市鎮官員通知，仍有其他程序須完成才能營業。樂園原計畫在國殤日周末以及下一個周末恢復營運，但都未能成功。買下樂園的印第安納海灘控股公司( Indiana Beach Holdings)，正加緊整修53英畝的園區，其中包括23英畝的湖。

印第安納海灘控股公司營運副總佛克斯(Gary Fawks)表示他過去兩個月來往印州與新州，努力為開園做準備。樂園自2019年9月起停業，至今已超過1年半。

佛克斯說：「這座樂園承載了世代的回憶，附近地區的家庭超過100年來都來這裡休憩，我喜歡這樣的故事。」

克萊蒙頓遊樂園及水上樂園於1907年起營運，是全美第一個設有電車的樂園之一，由吉伯斯(Theodore Gibbs)與兩位兒子創立，並且由家庭營運。但在2011年轉手出售給奧克拉荷馬州的公司Premier Parks後，才改名為「克萊蒙頓遊樂園及水上樂園」。

樂園 新澤西州 奧克拉荷馬州

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