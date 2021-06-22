議員提案：澤西市單間衛生間改性別中立

新州澤西市議員所羅門提出一項法令，擬將該市所有單間衛生間都設為性別中立。圖為一間性別中立的公廁。(Getty Images)

澤西市(Jersey City)議員所羅門(James Solomon)日前提出一項法令，擬將該市所有單間衛生間(single-stall bathroom)都設為性別中立(gender neutral)，旨在將澤西市成為更加包容和歡迎性少數群體(LGBTQ+)的社區。

所羅門說，他的法令因疫情 而推遲，其靈感來自該市15年居民特內(Wylie Tene)的立法請求，後者希望澤西市採取該立法，成為各地跨性別人士的「希望燈塔」，「澤西市作為全國最多元化的城市之一，一直處於包容性的前沿。」

如果獲得通過，現有的單間衛生間將從該法令生效之日起60天內更改廁所門上的標牌，以反映性別中立；該條例涵蓋任何具有單間廁所的新建築。

Hudson Pride組織執行董事Elizabeth Schedl支持法令，稱重要的是不僅要使中性廁所正常化，而且要確保它們更廣泛地可供所有人使用，「許多跨性別、非二元性和性別不合規的人因為在標有女性和男性廁所中遭受騷擾、暴力或逮捕威脅而避免使用公共衛生間。我們需要明白，能夠在不受騷擾或暴力威脅的情況下使用公廁不是一種特權，而是一項基本人權。」

市議會預計將於周一在市議會核心小組會議上討論該法令，社區將有機會在6月30日就該法令進行公開發言。該法令將建立在市長富洛普(Steven Fulop)此前的行政命令之上，該命令使市政建築中的所有公廁均不分性別。

Grace Van Vorst Church牧師沃姆(Laurie Wurm)說，沒有人應該站在公共廁所前，擔心進入它會受到羞辱，「從小型公共空間開始，所有人都可以清楚地使用公廁，我們早就應該這樣做了。」