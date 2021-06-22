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1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

新州提前2周達標 逾470萬人完全接種

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州長墨菲宣布提前兩周達到470萬居民完成兩劑疫苗接種的目標。圖為紐瓦克居民取下口罩走在街上。(美聯社)
新澤西州長墨菲宣布提前兩周達到470萬居民完成兩劑疫苗接種的目標。圖為紐瓦克居民取下口罩走在街上。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)17日宣布提前兩周達成新冠肺炎疫苗接種目標，超過470萬居民都已完成兩劑疫苗的接種，包含在當地工作、上課和生活的所有人。

新州原訂30日達成這個目標，為了達標，新州政府使出各種方法鼓勵民眾接種疫苗例如到府宣導和獎勵政策，包括提供免費的啤酒、紅酒、或遊樂園門票，甚至還有機會與州長和夫人共進晚餐。

拜登總統希望在國慶日前達到全國70%的成人至少接種一劑疫苗的目標，而根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，新州目前則是有77%的成人完成至少一劑疫苗接種，提前超越拜登政府的目標。

墨菲18日在記者會上表示：「正因為你們許多人為了保護自己、家人和我們的社區願意挺身而出，我們很榮幸地宣布，我們已經超越最初設定的目標，而且還比預定的截止日期提前12天。」

今年1月新州的疫情正處於水深火熱，平均七天的單日新增確診案例超過6000人，如今已大幅趨緩，截至上周連續七天平均單日確診來到260例；自疫情爆發以來，新州已累積100萬人以上確診，超過2萬6000人死亡。

此外，去年4月更是該州染疫死亡的巔峰時期，當時連續七天的單日平均死亡人數為345人；所幸這項數據至今也有明顯地下降，目前七天平均單日死亡人數來到6人。

新州政府先前曾無視CDC的更新防疫指示，拒絕允許已完成疫苗接種的民眾在室內脫下口罩，卻在兩周後又表態願意遵守防疫指示。

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