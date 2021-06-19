避詐貸罪裝失蹤 新州男嫌落網

新澤西州 大西洋郡(Atlantic County)一名51歲男子彼德爾(Andrew Biddle)16日向地方法院認罪，坦承自己為了逃避詐領貸款 的罪行而假裝失蹤，甚至蓄意製造假的求救信號，讓海岸防衛隊(The US Coast Guard)浪費整整兩天的時間進行搜索。

根據代理檢察官瑞秋·霍尼格(Rachael A. Honig)的聲明，彼德爾先前向東南金融信用社(Southeast Financial Credit Union)用假資料申請獲得5萬5000元的貸款，於2014年遭警方以竊盜罪起訴。

彼德爾為了逃避罪行，他和另一名乘客在諾斯菲爾德(Northfield)西維爾碼頭(Seaville Marina)一同搭船出航；隨後彼德爾又被另一位不明人士開船載走，就此離開當地。

這名乘客在彼德爾離開後，於巨蛋港灣(Great Egg Harbor Inlet)故意撞上導航標記；「撞擊導致乘客被彈出船外，這名乘客便請他人撥打911求救，」霍尼格說：「海岸警衛隊、新澤西警方和長波特 (Longport)消防隊接獲通報後立刻前往協尋，試圖將彼德爾救出。」

據稱，海岸警衛隊和其他搜救單位甚至派出直升機，持續兩天的搜救卻都沒有結果，沒想到彼德爾事後坦承自己當時根本不在新澤西。

霍尼格表示：「彼德爾承認，海岸警衛隊搜索時他人正在佛羅里達，他也承認自己偽造失蹤來逃避刑責。」

不過霍尼格並未說明與彼德爾搭船的乘客是否遭到刑事起訴；在彼德爾假裝失蹤後的幾個月，終於在2015年2月向大西洋郡警方自首。

彼德爾將於10月18日被裁定量刑，他將面臨30年有期徒刑，並為詐領貸款遭罰100萬元，以及因偽造求救訊號被處六年徒刑和25萬元罰金。