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新州17歲少年綁架案 綁匪遭射殺

編譯林梅婕／綜合報導
一名17歲少年遭綁架，被綁匪禁錮在新州博根郡一處民宅，聯邦調查局突擊後，將歹徒射殺，救出受害人。圖為警方聚集在現場調查。(NBC紐約電視台截圖)
一名17歲少年遭綁架，被綁匪禁錮在新州博根郡一處民宅，聯邦調查局突擊後，將歹徒射殺，救出受害人。圖為警方聚集在現場調查。(NBC紐約電視台截圖)

新澤西州日前傳出一起綁架事件，來自費城的17歲少年遭到綁架；警方偕同聯邦調查局(FBI)探員追查後，發現綁匪及被害人藏身於博根郡(Bergen County)一處住宅，聯調局探員16日突擊後，將歹徒射殺，救出受害人；執法單位目前仍在深入調查此事件。

當局表示，該起綁架案由紐瓦克(Newark)及費城警方負責，一路追查嫌犯至新州西北方萊奧尼亞市(Leonia)的「湖景公寓」(Lakeview Apartment)。

聯邦調查局指出，警方突擊現場後爆發衝突，一名男性嫌犯遭探員開槍射殺；但被害人並未受到任何傷害，目前由當局監護。

據稱，費城警局(Philadelphia Police Department)於本周偕同聯邦調查局合作調查此案，聯邦調查局聲稱：「為確保少年能平安歸來，警方動用所有資源進行部署，並根據調查員所搜集的資訊推斷，少年當時被囚禁在新州的萊奧尼亞市。」

根據媒體拍攝的畫面，案發現場聚集許多執法人員，並以黃色封鎖線全面封鎖；當局的聲明指出：「案發日稍早，紐瓦克的聯邦調查局探員在收到支援請求後立刻抵達現場；衝突發生時，警方射中一名男性嫌犯的要害；不過被害人已經確認安全且正逐漸康復，醫院完成評估後即可釋放。」

費城警局發言人也在隨後確認，此案與當局15日進行的一起綁架案調查有關，並將後續調查交給聯邦調查局，但針對細節和其他問題聯邦調查局並未多做說明。

此外，當局並未公布被害人及兇手的身分，至於槍擊的過程將由聯邦調查局的檢調部門按照程序協議啟動調查。

萊奧尼亞市市長齊格勒(Judah Zeigler)在事後形容，整起事件與平常寧靜和諧的社區相比顯得極不尋常：「大家都以為萊奧尼亞不可能有什麼事發生，但現實狀況是，任何地方都可能有這樣的事；而我們也得知被害者毫髮無傷且正在康復，我們感到非常高興。」

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