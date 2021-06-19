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賓州議會委員會通過 禁雇主強制員工接種

編譯柯立偉／綜合報導
賓州眾議會小組委員會通過議案審查，禁止雇主強制員工接種新冠疫苗。圖為反對雇主強制接種的抗議活動。(美聯社)
賓州眾議會小組委員會通過議案審查，禁止雇主強制員工接種新冠疫苗。圖為反對雇主強制接種的抗議活動。(美聯社)

賓州眾議會小組委員會本周通過議案審查，禁止雇主強制員工接種新冠疫苗；本案在小組委員會表決時，兩黨立場壁壘分明，所有共和黨籍議員都投贊成票，而所有民主黨議員都投下反對票。由於共和黨籍議員占人數優勢，此案最終通過審議，將交全院辯論表決。

法案領銜連署人，來自賓州萊巴嫩(Lebanon)選區，同時也曾公開反對封城措施，並質疑戴口罩、打疫苗成效的共和黨籍議員戴蒙德(Russ Diamond)說：「這是一道非常簡單的選擇題，既然要捍衛勞工權利，就要禁止雇主強制員工接種疫苗。」

同為共和黨籍，來自柏克斯郡(Berks)的勞工暨產業委員會主席考克斯(Jim Cox)也表示，立法者有必要回應社會上許多雇主強制員工接種疫苗的現象，不能讓勞工只在「接種」和「辭職」之間二選一。

另一位共和黨籍議員芭芭拉．格蘭(Barb Gleim)指出，這項法案將允許勞工基於健康因素豁免雇主的疫苗強制令；此外，也讓因宗教信仰、強烈道德信念，或想等到聯邦食品暨藥物管理局(FDA)完整授權疫苗上市後再施打的人，不須違背自己的意志被迫接種。格蘭說：「總而言之，沒有人應被迫成為白老鼠去注射這種實驗性疫苗。」

不過，民主黨籍議員反駁這些立論；來自華盛頓郡(Washington)的民主黨籍眾議員潘．斯奈德(Pam Snyder)說：「因健康或宗教因素而不能施打疫苗的人本來就可以拒絕接種，此外，之前德州的聯邦法院已經駁回了該州醫護人員指控醫院強制接種的訴訟，因此這個法案就算通過，也無法通過聯邦法院的司法審查。」

疫苗 共和黨 勞工

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