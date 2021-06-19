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新州7大城鎮 半數居民未接種

編譯陳韻涵 ／綜合報導
新澤西州居民人數逾1萬人的大城鎮中，有7個城鎮的居民新冠疫苗接種率不及50%。(美聯社)
新澤西州居民人數逾1萬人的大城鎮中，有7個城鎮的居民新冠疫苗接種率不及50%。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)表示，新澤西州居民人數逾1萬人的大城鎮中，有七個城鎮的居民新冠疫苗接種率不及50%。

新澤西州衛生廳數據顯示，居民接種率不到該城鎮總人口一半的城鎮，分別是菲利普斯堡(Philipsburg，41%)、潘博頓(Pemberton，42%)、雷克伍(Lakewood，43%)、厄文頓(Irvington，44%)、新布朗士維克(New Brunswick，45%)、東橘郡(East Orange，46%)，以及葛拉斯堡羅(Glassboro，49%)；肯登市(Camden)和華林頓(Wallington)日前甫達成50%的接種率，已被排除在名單之外。

「這些數據是這些城鎮的基本盤，實際情況可能更好一些，但也不表示我們能夠停下打疫苗的速度」；墨菲16日在翠登(Trenton)召開記者會時說：「我們必須達成里程碑之後，繼續前行，還沒抵達終點。」

新澤西州曾是疫情爆發初期的熱點，且是美國大多數新冠病歿者的原居住地，但當地的疫苗接種率向來低迷不振。

該州的七天平均新增確診病例目前為194例，比一周前減少15%，比一個月前減少74%。

截至14日晚間數據，新澤西州目前有331名病患因為新冠或其疑似症狀住院，這是該州2020年春季開始記錄疫情數據以來的新低點。

官員表示，目前已有超過460萬新澤西州人完成疫苗接種；截至16日，該州通報445萬6184名在新澤西州生活、工作或唸書者完成接種，包括約10萬名不是新澤西本地人，超過17萬1000名新澤西州人在其他州接種疫苗。

墨菲表示，該州數據顯示疫苗對病毒99.94%有效，可大幅降低住院及死亡率，「疫苗可以避免你成為(疫情追蹤)儀表板上的數字。」

新澤西州的目標是希望讓690萬名成人中的70%，即470萬名成人，在本月底之前完成接種，目前約63%成人居民已完成接種；此外，另有約37萬5000名12歲到17歲的青少年接種第一、二劑疫苗。

新澤西州 疫苗 疫情

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