費城停車稅降稅提案 民主黨帕克放棄推動

費城市議會民主黨領袖謝麗爾·帕克(圖)提出的調降停車稅稅率法案，在不敵「進步派」及主張維護景觀、反對以汽車為主體思維的都市維權人士強力反對下，於15日宣布放棄推動。(費城市議會照片)

費城 市議會近日討論預算 案，其中由市議會民主黨領袖謝麗爾·帕克(Cherelle Parker)提出的調降停車稅稅率法案，在不敵所謂「進步派」及主張維護景觀、反對以汽車為主體思維的都市維權人士強力反對下，於15日宣布放棄推動。

帕克原本的提案是，將費城的停車稅稅率從25%降至17%，交換條件是讓停車場經營業者提高員工薪資；不過其主張在反對聲音下放棄推動，儘管如此，停車稅率降至22.5%仍會在7月1日起上路。

進步派人士主張，這些業者根本就沒必要靠減稅才能提高薪資；都市維權人士則主張，調降停車稅率形同是「向高汙染產業送錢」，還會加劇都市壅塞、影響交通安全，苦的最終是費城本地民眾。

但最重要的似乎是，業者提高薪資的承諾不能寫進法案裡，讓承諾欠缺強制執行力；帕克的提案得到停車場從業勞工 工會的支持，但是帕克及工會在與業者的磋商過程中，雖然本地業者Parkway、Brandywine Realty Trust願意就加薪簽協議書，但是總部不在費城的業者一直不願簽署，導致破局。

儘管遭到進步派反對，帕克在市議會時依然表示，她的提案是在為勞工爭取平等；帕克表示，她將持續與低薪的必要行業工人(Essential worker)站在一起，盡力消弭貧困問題，撤回提案不會妨礙她接下來的工作事務。帕克還批評外地業者不願簽協議書「很不合情理」。

停車稅減稅已宣告失敗，現在包括所得稅、營業稅等提案，現在也都是障礙重重。