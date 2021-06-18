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華夏中校線上畢業典禮 張涼連任總校長

記者劉偉／新澤西州報導
畢業於華夏李文斯頓中文學校的、就讀哈佛大學的胡貝貝透過視訊，在華夏中文學校總校2020-2021學年度畢業典禮上發言。(畢業典禮視頻截圖)
畢業於華夏李文斯頓中文學校的、就讀哈佛大學的胡貝貝透過視訊，在華夏中文學校總校2020-2021學年度畢業典禮上發言。(畢業典禮視頻截圖)

華夏中文學校總校2020-2021學年度畢業典禮日前在線上舉行，共有233位學生畢業、24位優秀畢業班班主任、43位優秀畢業生獲表彰，同時歡送16位各分校董事長、校長退任；華夏中文學校董事會並全票通過張涼連任總校長。

活動由總校副總校長游牧主持，李霞少兒合唱團唱國歌後，中國駐紐約副總領事吳曉明也透過視頻致賀，指出華夏中文學校在疫情期間堅持開設線上課、舉辦教師年會、雲端春晚、首屆文創大賽等，展現華裔學子積極向上的精神，希望孩子們成為中美文化交流的小使者。

新澤西州長墨菲(Philip Murphy)也發來中英文賀信，肯定華夏中文學校為7000多學生提供中文語言教育與文體活動；新州中國日主席林潔輝、主要贊助嘉賓AAF總裁寧森、海投全球CEO王金龍，都祝福華夏畢業生。

華夏中文學校總校長張涼希望孩子們利用畢業的一刻做為回饋社區的起點，感謝父母和老師，用學到的知識和智慧讓更多的人知道中文學校，了解中華文化。

華夏李文斯頓中文學校校友、就讀哈佛大學的胡貝貝、優秀教師代表橋水分校的黃琳、優秀畢業生代表李文斯頓分校王雅萱、南部分校肖璟瑤、博根分校楊貝貝分別發言。

因為疫情，華夏總校去年未舉行畢業典禮，今年也藉此公布了畢業生名單和獲得華夏中文學校總校長榮譽榜的十位優秀學生名單。

連任總校長的張涼曾任華夏東部分校董事長秘書、南部分校家長會幹部，總校長助理、副總校長、代總校長。

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