全美最宜居 新州第一 賓州第十

理財網站WalletHub把東岸的新澤西州列為全美最宜居州。圖為知名的新州海灘勝地懷爾伍德。(Getty Images)

理財網站WalletHub最新公布「全美最宜居州排行」，東岸的新澤西州 綜合各項評比並進行加權後，為全美的最宜居州第一名。另外，賓州 表現不俗，也排名全國第10，而德拉瓦州 則排名32。這份報告共分為五大類別指標，每一類別指標總計參考了52項數據，並依不同數據的重要性予以加權以力求公平。

五大類別指標分別為「健康與教育」、「安全性」、「生活品質」、「負擔能力」、「經濟表現」。每一項得分均為20分，而評比依據則根據每一指標的特性再細分成若干個次指標。以「負擔能力」為例，報告就參酌了各州的平均房價、日常平均開銷、家庭收入中位數、房屋自有率、房地產稅率等五項次指標，再予以加權而得出各州的分數。

新澤西州表現最好的項目，包含健康與教育排名全國第五、安全性排名全國第四、生活品質排名全國前十。不過，「澤西居，大不易」，新澤西州偏高的物價指數使它在負擔能力這一項指標中，排名全國第49名，敬陪末座；而經濟表現也只排名32，不算特別優異。但整體而言，仍瑕不掩瑜，以綜合得分63.01睥睨群州。

賓州以綜合得分59.21排名全國第10，且其得分結構與新澤西州相似，表現較好的指標也是健康與教育、安全性與生活品質，排名分別是第25名、第七名、第二名。至於負擔能力則排名第30、經濟表現更排到第42。

相比之下，德拉瓦州雖以綜合得分51.38排名全國32，比起新澤西與賓州遜色不少，但負擔能力排名卻遠遠超越這兩州，排名全國第17，代表德拉瓦州的物價指數較低，生活上的開銷壓力比起新澤西與賓州輕鬆許多。

事實上，在WalletHub所發布的各項評比資料中，新澤西州的各項排名表現都不錯。例如在「最適合組建家庭的州」排名第七，其中在「教育」與「育兒環境」上更是排行全國第一；賓州在該項評比中排名23，德拉瓦州則排名32。