我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

全美最宜居 新州第一 賓州第十

編譯柯立偉／綜合報導
理財網站WalletHub把東岸的新澤西州列為全美最宜居州。圖為知名的新州海灘勝地懷爾伍德。(Getty Images)
理財網站WalletHub把東岸的新澤西州列為全美最宜居州。圖為知名的新州海灘勝地懷爾伍德。(Getty Images)

理財網站WalletHub最新公布「全美最宜居州排行」，東岸的新澤西州綜合各項評比並進行加權後，為全美的最宜居州第一名。另外，賓州表現不俗，也排名全國第10，而德拉瓦州則排名32。這份報告共分為五大類別指標，每一類別指標總計參考了52項數據，並依不同數據的重要性予以加權以力求公平。

五大類別指標分別為「健康與教育」、「安全性」、「生活品質」、「負擔能力」、「經濟表現」。每一項得分均為20分，而評比依據則根據每一指標的特性再細分成若干個次指標。以「負擔能力」為例，報告就參酌了各州的平均房價、日常平均開銷、家庭收入中位數、房屋自有率、房地產稅率等五項次指標，再予以加權而得出各州的分數。

新澤西州表現最好的項目，包含健康與教育排名全國第五、安全性排名全國第四、生活品質排名全國前十。不過，「澤西居，大不易」，新澤西州偏高的物價指數使它在負擔能力這一項指標中，排名全國第49名，敬陪末座；而經濟表現也只排名32，不算特別優異。但整體而言，仍瑕不掩瑜，以綜合得分63.01睥睨群州。

賓州以綜合得分59.21排名全國第10，且其得分結構與新澤西州相似，表現較好的指標也是健康與教育、安全性與生活品質，排名分別是第25名、第七名、第二名。至於負擔能力則排名第30、經濟表現更排到第42。

相比之下，德拉瓦州雖以綜合得分51.38排名全國32，比起新澤西與賓州遜色不少，但負擔能力排名卻遠遠超越這兩州，排名全國第17，代表德拉瓦州的物價指數較低，生活上的開銷壓力比起新澤西與賓州輕鬆許多。

事實上，在WalletHub所發布的各項評比資料中，新澤西州的各項排名表現都不錯。例如在「最適合組建家庭的州」排名第七，其中在「教育」與「育兒環境」上更是排行全國第一；賓州在該項評比中排名23，德拉瓦州則排名32。

新澤西州 賓州 德拉瓦州

上一則

食材、勞工漲 上館子花費13年新高

下一則

伊州疫苗樂透獎千萬 7月8日起周周抽

延伸閱讀

30員工染疫2死 新州科技公司Avantor被罰1.3萬元

30員工染疫2死 新州科技公司Avantor被罰1.3萬元
新澤西州財政盈餘百億 州長擬擴大減地稅

新澤西州財政盈餘百億 州長擬擴大減地稅
禁售大麻案 新州富蘭克林區議會通過

禁售大麻案 新州富蘭克林區議會通過
賓州德拉瓦河盆地禁採天然氣 議員提告遭駁回

賓州德拉瓦河盆地禁採天然氣 議員提告遭駁回
賓州高中創先例 首對同性伴侶當選舞會皇后

賓州高中創先例 首對同性伴侶當選舞會皇后
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

熱門新聞

密西根州銀湖為著名景點。(銀湖臉書)

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

2021-06-17 16:57
維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多民眾也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）

維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

2021-06-10 15:44
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
伊州即日起全面開放，餐館、商店處處可見人潮，醫師呼籲未接種疫苗者仍應提高警覺防範感染。(特派員黃惠玲/攝影)

專家疾呼：全面開放後 未接種者染疫風險更高

2021-06-11 13:47
林石鳳將孔水月取回毒販委託34萬元現金，拍照後傳到中國的負責單位，然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶，接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

助販毒遞送洗錢現金2400萬 華婦判處40個月徒刑

2021-06-11 19:25
一批青少年疑似路怒在百利大道和I-65號公路交叉口當街開打，用路人怨聲載道。 （圖：Ruby Jensen提供）

影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆

2021-06-11 18:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利