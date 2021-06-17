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禁售大麻案 新州富蘭克林區議會通過

編譯林梅婕／綜合報導
自4月以來，博根郡、摩利斯郡和百賽克郡等數十多個市鎮都已通過限制種植、製造、批發、分銷、零售和運送等商業行為。圖為一家大麻店。(美聯社)
自4月以來，博根郡、摩利斯郡和百賽克郡等數十多個市鎮都已通過限制種植、製造、批發、分銷、零售和運送等商業行為。圖為一家大麻店。(美聯社)

新澤西州蘇薩克士郡(Sussex County)富蘭克林區(Franklin borough)議會上周表決通過一項措施，將禁止任何零售形式的大麻販售行為，並將重新檢視大麻使用條例，同時保留富蘭克林區未來是否接受任何大麻零售的權利。

自4月以來，博根郡(Bergen)、摩利斯郡(Morris)和百賽克郡(Passaic)等數十多個市鎮都已通過禁止大麻使用的條例，同時也限制種植、製造、批發、分銷、零售和運送，六種與大麻有關的商業行為。

新州娛樂大麻合法化後，所有市鎮有180天的時間可以評估，研擬出最適合的大麻零售條例；倘若8月21日前這些市鎮無法通過自訂條例，將自動套用州政府的法規。

今年2月底新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)簽署批准三項娛樂大麻合法化的法案，包括娛樂大麻合法化、持有除罪化，以及21歲以下持有大麻者採民事處分。

事實上，新州許多市鎮自2018年已頒發一系列禁用大麻的條例，墨菲當時承諾只要議員能達成共識，將支持並簽署通過大麻合法化；後來墨菲簽署的法案仍推翻市鎮先前的禁令。

此外，市鎮當局如果無法在截止日前完成特定或所有大麻的禁用條例，未來五年內都無法制定相關的法規，至於通過自治條例的市鎮之後還是可以反悔他們的決定；另外，市鎮的條例也不影響已執行多年的醫療用大麻。

目前富蘭克林區議會禁止的部分是為「大麻零售店的經營」以及「大麻零售的社交俱樂部」，還有針對大麻使用器具的零售或轉售、消費地區、店面，以及種植和培育大麻的設備，也都提出相關的規定。

大麻合法化 新澤西州 新州

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