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新澤西州財政盈餘百億 州長擬擴大減地稅

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州新財政年度盈餘逾100億元，州長墨菲表示有可能擴大減地產稅計畫。(美聯社)
新澤西州新財政年度盈餘逾100億元，州長墨菲表示有可能擴大減地產稅計畫。(美聯社)

新澤西州新財政年度盈餘逾100億元，州長墨菲(Phil Murphy)雖然還沒擬定支出計畫，但他14日表示，有可能擴大減地產稅計畫或者其他受歡迎的計畫。

墨菲本周將與州議員討論該州最終預算，此言也表示他可能提出減稅政策。

墨菲在新州首府翠登(Trenton)市政廳例行新冠疫情簡報時，回應新州先進傳媒(NJ Advance Media)在新州營收大增的情況下，是否考慮減稅或者擴大當前的退稅計畫。

「現在無可奉告，但我們會找到辦法來增加地產稅退稅，這類計畫我將予以考慮。」墨菲表示，「不過再次提醒，剛才提到的事情尚待決定。」

新州財政廳上周宣布，今年財政年度稅收比2月預測高出41億元；州財政廳也將明年稅收預測提高11億元。

此外，新州還收到62億元的聯邦補助款，這也是為聯邦與地方政府提供3500億元「美國救援計畫」(American Rescue Plan)的一環；墨菲尚未公告如何利用這筆錢，而且這筆錢不得用於減稅。

新州參議會民主黨主席斯威尼(Stephen Sweeney)與其他州議員表示，新州必須謹慎，勿提出無法持續多年的一次性營收計畫；斯威尼上周說：「我觀察多年，這就像是音樂劇的座位，音樂終止時，只剩下一張椅子，最後留下了什麼？」

預算與撥款委員會(Budget and Appropriations Committee)中的共和黨州參議員上周呼籲，新州應直接減稅，用這筆豐厚稅收來緩解新州納稅人的負擔。

共和黨人還建議，新州應撥款15億元給虛空的失業信託基金會，以免新州雇主7月要繳的工資税攀升。

墨菲與民主黨佔多數的州議會在6月底前，仍可為新財政年度擬定稅收計畫；墨菲14日指出，相關對話「相當有建設性、頗具成效而且令人精神高昂。」

墨菲提議，每名收入低於7萬5000元且撫養至少一名孩童的申報人，或者配偶收入低於15萬元且有至少一名撫養孩童者，申報者每人最高可以退稅500元。財政廳預計，今夏會有76萬4000戶收到退稅。

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