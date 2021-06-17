「新冠疫苗的過去、現在和未來」講座 林偉如詳解惑

新布朗士維克羅伯屋強生大學醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)、美門醫院(Monmouth Medical Center)華人醫療服務部與羅格斯大學醫學院共同主辦「新冠疫苗 的過去、現在和未來」講座，主講人林偉如帶來豐富最新疫苗資訊，為對疫苗心存疑忌的很多人答疑解惑。

林偉如指出，全球各國科學研究室以前所未有的效率，對至少92個不同的新冠疫苗進行了臨床試驗，從實驗第一期到第三期不等，目前有七個疫苖有緊急授權(Emergency Use Authorization)繼續觀察，八種疫苗通過完全使用權。

在美國，有輝瑞-BioNTech、莫德納(Modena)和嬌生(Johnson-Johnson)疫苗，輝瑞疫苗最近獲得了聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的授權，可用於12歲以上的年齡組；莫德納和強生正在進行實驗6個月到17歲兒童的接種安全。

林偉如指出，雖然目前新州疫情 好轉，但夏季出遊，國內外旅行更多，建議還未接種的民眾儘快接種，「秋季大多數學生都返校上課，會讓下一個流感季節難以預料，所以希望大家做好防護和各種此前耽誤的篩檢 ，保持身體健康，提高免疫力，同時也能保護那些12嵗以下尚不能打疫苗的兒童。」

對於非洲、中南美洲和印度變種病毒，林偉如指新州有紐瓦克國際機場，與世界各地交流緊密，而且一些變種病毒非常頑固。她並分享了去年疫情肆虐時見到很多病例非常嚴重，因此做好預防才是關鍵。

此外，林偉如還提供全方位的網絡資訊和疫苗卡查詢。她指出美國不同種疫苗暫時沒有足夠數據保證可以混打，三家獲准的疫苗公司正在進行研究，但歐洲和一些其他地方開放打兩種不同的疫苗，今年秋冬季是否需要打加強劑(booster)，FDA和CDC正在繼續審查數據。

林偉如也提醒老年人不能輕易信賴未經批准的藥劑或偏方，希望大家多遵從科學依據。相關篩檢和疫苗接種網址：COVID19.nj.gov；登記注射疫苖：https://covidvaccine.nj.gov/。

林偉如提到儘管疫情好轉，即時篩檢、接種疫苖、注意三W即戴口罩(wear)、洗手(wash)和保持距離(watch distance)，是能夠相信的科學憑據。講座視頻鏈接：rwjbh.org/CMPVaccineWebinar060721。