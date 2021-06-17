賓州德拉瓦河盆地禁採天然氣 議員提告遭駁回

匹茲堡反對水力壓裂的民眾舉行抗議。(美聯社)

賓州 禁止於德拉瓦河盆地(Delaware River basin)進行天然氣 探鑽和水力壓裂，共和黨 籍州議員提出法律告訴，卻被聯邦法官以「欠缺依據」為由駁回。

州參議員姚瑧(Gene Yaw)與麗莎.貝克(Lisa Baker)指稱德拉瓦河盆地管理委員會(Delaware River Basin Commission)越權與奪取立法權，於河道與支流鄰近地區中止天然氣開發。聯邦地方法官戴蒙(Paul Diamond)於費城判定，共和黨議員並沒有法律權限提告，他在判決中寫道，這起爭端「主要為政治問題，應透過政治流程解決」。

戴蒙表示本案的四個地方原告單位，卡本郡(Carbon County)、韋恩郡(Wayne County)，以及大馬士革鎮(Damascus township)與戴伯里鎮(Dyberry County)也全部缺乏依據。儘管如此，法院允許在7月1日前重新提出告訴，給予闡述「禁令造成何種實質傷害」的機會。原告委任律師哈佛史迪克(Matthew Haverstick)表示，目前正檢視法院判決，「現在只能說我們非常失望。」

禁令自2010年起開始實施，共黨議員提告後一個月，2月時管理委員會更投票通過，德拉瓦周邊地區永久禁止天然氣開採與水力壓裂，表示不可接受天然氣開發造成的風險。

禁令包括整個分水嶺，但實際上衝擊最嚴重的，為賓州最東北部的韋恩郡(Wayme County)與派克郡(Pike County)。兩個郡皆落在全美最大天然氣田，馬塞勒斯頁岩(Marcellus Shale)。賓州其他地區，已有近1萬3000個天然氣井，使賓州成為全美天然氣供應量第二大的州。

賓州一個地主團體也對管理委員會主導天然氣開發的權利提出挑戰。姚瑧與貝克也為2016年提出的案件發聲，提出告訴後也被認定缺乏依據。

管理委員會監管賓州、德拉瓦州、新澤西州與紐約州共超過1300萬民眾的水資源供給。