30員工染疫2死 新州科技公司Avantor被罰1.3萬元

新澤西州 孟莫斯郡(Monmouth County)的生技公司「Avantor Fluid Handling」遭到新州職業安全與衛生廳(OSHA)開罰1萬3653元，理由是未能盡其保護員工的責任，導致五分之三員工染上新冠肺炎，其中二人死亡。

Avantor在孟莫斯郡伊藤鎮(Eatontown)的廠房在去年11月首次爆發疫情，四名員工經篩檢 後發現為陽性；Avantor向OSHA通報後對該廠房50名員工進行篩檢，結果30人染疫。首先被發現為陽性的四人中有二人為夫妻，雙雙在今年1月死亡；而染疫的30人中，有二人必須住院。

OSHA著手調查後，負責該地區的主管迪克松-羅德里克(Paula Dixon-Roderick)10日發布新聞稿，指二人死亡、二人病情嚴重的原因是「雇主沒有在保護員工的安全上，採取必要的預防措施」，因此罰款1萬3653元，限期15天內支付、或提出異議、或向OSHA請求協商。

OSHA認定，Avantor並未落實如在公共區域保持社交距離及配戴口罩 等安全措施，以杜絕病毒在廠房內部散播，違反OSHA制定的一般責任條款，也就是要求雇主確保員工得以避免具死亡、或嚴重傷害風險的可識別事件。

OSHA還在新聞稿上說，此「悲劇性」的案例，應當要成為所有雇主的警惕，也就是採取完善的防疫措施有多麼重要。

Avantor表示，正在就此事與OSHA協商；Avantor發言人對外回應，確保員工安全及福指是公司的第一要務，將持續修訂安全實務規章，以符合聯邦及州政府的新指引。

Avantor發言人還說，該廠房生產包括新冠疫苗在內的製藥材料，因此產線多年來都在經過消毒的無塵室中進行，員工在生產這些產品時，需要配戴口罩，以及穿上防護衣等重要的保護措施。