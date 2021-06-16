新州六旗遊樂園 開通13樓高單軌雲霄飛車「澤西惡魔」

新澤西州中部的六旗大冒險遊樂園13日開通全球最高單軌雲霄飛車「澤西惡魔」。圖為該雲宵飛車的廣告。(取材自推特)

隨著疫情 紓緩，全美遊樂園 今夏重新開放，位於新澤西州 中部的六旗大冒險遊樂園(Six Flags Great Adventure)更是大張旗鼓，13日開通全球最高單軌雲霄飛車，根據官網，飛車塔高13樓，行駛速度每小時將近60哩，最大下衝高度達130呎。

據報導，園方早在2019年8月宣布雲宵飛車計畫，原訂去年夏季開通，礙於疫情而延宕。

這座有著黃橙色軌道的雲宵飛車取名「澤西惡魔」(Jersey Devil)，1月大致完工，但為完成車站、控制台、車廂等細節，6月13日正式開通。

遊樂園官網特別介紹新登場的雲宵飛車，聲稱是「世上最高、最快和最長的單軌雲宵飛車…前往樂園，請做好萬全準備迎接最高速度和最大角度轉彎。飛車時速達58 哩、最大下衝高度達130呎，這座雲宵飛車高約13樓層，軌道全長超過3000呎。」

六旗遊樂園在推特上發布1分11秒的飛車歷險視頻；除了高，這座雲霄飛車很獨特，採單軌設計，乘客單人獨坐，每節車箱12人前後排排坐，坐得很低，其他雲霄飛車多半讓乘客並排而坐。

飛車一離站，車速馬上加快，攀上第一個高坡時可觀賞遊樂園和新澤西鄉村美景，但停留在頂部的時間很短，瞬間急速下衝；園方稱，第一個俯衝達87度角，之後數度上坡、下衝，共有三種戲劇性倒轉，包括180度倒掛、俯衝和零重力翻滾。

根據CNN報導，「澤西惡魔」只能算是全球最高「單軌」雲霄飛車，比起世上正牌最高雲霄飛車「金達卡」(Kingda Ka)，還差一些；「金達卡」同樣位於新澤西六旗大冒險樂園，最高點離地 456 呎、最高時速達128哩，3.5秒立即加速到時速128哩，俯衝上U型彎到45層樓高頂點後，再極速俯衝，曾被福富比世雜誌(Forbes)票選為全球十大最驚嚇雲霄飛車之王。