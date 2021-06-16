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「哥倫布日」改名惹議 新州城鎮乾脆通稱「假日」

編譯洪毅／綜合報導
新澤西州摩利斯郡蘭道夫鎮因為處理哥倫布日的問題面臨爭議，乾脆在學校行事曆中所有的假日名稱都改掉，一律以「假日」稱之。圖為該鎮有人放出標語牌，要求恢復「哥倫布日」。(CBS紐約電視台截圖)
新澤西州摩利斯郡蘭道夫鎮因為處理哥倫布日的問題面臨爭議，乾脆在學校行事曆中所有的假日名稱都改掉，一律以「假日」稱之。圖為該鎮有人放出標語牌，要求恢復「哥倫布日」。(CBS紐約電視台截圖)

在處理一些備受爭議的歷史人物時，往往面臨父子騎驢的窘境；例如新澤西州摩利斯郡(Morris County)蘭道夫鎮(Randolph)就因為處理「哥倫布日」(Columbus Day)的問題面臨爭議，乾脆在學校行事曆中所有的假日名稱都改掉，一律以「假日」稱之，因為這樣「就不會有人感到受傷了」。

此事的發生，源於蘭道夫鎮教育委員會有意將「哥倫布日」改名為「原住民日」，卻引發爭議後，於10日索性以全票通過的方式決定，將學校行事曆上所有的假日名稱都取消掉，改以「假日」稱之。

委員之一的羅奇(Dorene Roche)就說：「如果行事曆上沒有任何東西，那就不會有人感到受傷了」；另一名委員康提(Ronald Conti)也說：「我不認為節日叫什麼名字應該是鎮教育委員會的責任，要麼就是照聯邦及州政府的講法做，要麼就不要做」。

歷史學者普遍認同，在歐洲人對美洲原住民的屠戮及奴役史上，哥倫布至少扮演了開啟的重要角色之一，因此全國愈來愈多州、郡、城鎮將「哥倫布日」改名為「原住民日」以紀念原住民。

但是蘭道夫鎮教育委員會10日開會討論假日名稱時，外頭卻被包括新州參議員布科(Anthony Bucco)在內約125名抗議群眾包圍，訴求反對將哥倫布日改掉，讓該委員會索性把所有假日名稱都去掉。

不過也有居民批評，委員會將哥倫布日改名的決定，一開始時係在未公告的情況下逕予投票。

但這也代表如「感恩節、陣亡將士紀念日、聖誕節」等節日，現在名稱一律都將改為「假日」；因此決定一出後讓外頭民眾譁然。不過藍道夫鎮的2021年至2022年學校行事曆已經印行，上面的節日名稱依然保留。

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