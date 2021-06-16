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賓州高中創先例 首對同性伴侶當選舞會皇后

編譯林梅婕／綜合報導
賓州彭里奇高中11日選出歷屆首對同性伴侶成為舞會皇后卡莉·利維(左)和寇特妮·史特納(右)。(取材自彭里奇高中臉書)
賓州彭里奇高中11日選出歷屆首對同性伴侶成為舞會皇后卡莉·利維(左)和寇特妮·史特納(右)。(取材自彭里奇高中臉書)

賓州彭里奇高中(Pennridge High School)11日選出歷屆首對同性伴侶成為舞會皇后，不僅讓該校歷史增添前衛的色彩，很可能也是賓州史上的先例。

卡莉·利維(Carly Levy)身穿一席海軍藍的洋裝出席高中舞會，身旁穿著粉紅色洋裝的寇特妮·史特納(Courtney Steiner)是她的伴侶，當兩人聽到她們獲選為舞會皇后時的心情更是興奮得難以言喻。

寇特妮形容：「大家都在為我們尖叫歡呼」，卡莉更是激動得幾乎說不出話：「我不敢相信這是真的。」

寇特妮憶起兩人一起為舞會盛裝打扮時，為彼此戴上花朵編織的手環，她說：「我為她戴上的花朵是特地選的，為了和我粉紅色的禮服相襯，她也為我的禮服挑了適合搭配的花朵。」

儘管卡莉和寇特妮已交往數月，也早就決定一同出席舞會，但她們從未想過自己會被提名為舞會皇后；「現在想起來，應該是我們的朋友德萊妮最先提起的，」寇特妮解釋：「她跑來問我『可以提名你跟卡莉參選舞會皇后嗎』，我回答她有何不可呢？」

隨後她們獲得提名的消息開始在校園內傳開，選票上也印著她們的名字；沒想到校內有其他學生竟主動向校方提議，為了讓票選活動更具有包容性，將舞會國王和王后的頭銜改為「皇家舞會」。

「當時我不確定學校會不會核准，」卡莉表示：「因為這個地區和郡的風氣比較傾向避免這樣的事發生，但學校竟然批准了，我覺得非常振奮。」

寇特妮的母親黛安·史特納(Diane Steiner)得知女兒當選的消息也同樣感到難以置信，寇特妮只記得自己不斷驚呼，卡莉也說：「我們兩個人竟然都獲得最高的票數，太震撼了。」

據當地媒體報導，在賓州未曾聽過同性伴侶獲選舞會皇后的例子，即使是全國上下也只有屈指可數的案例。

提名 賓州 皇家

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