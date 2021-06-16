費城65歲祖母圓夢 以優異成績高中畢業、代表致詞

夢想高中文憑，夢了一輩子，卻困在養家活口重擔下的費城 65歲祖母，克服電腦時代的上課困難，如今以優異成績從南費城高中(South Philadelphia High School)畢業。

當年因為父母離異，17歲就輟學到麥當勞打工，幫忙養家的魋安娜‧威廉 斯(Twyanna Williams)，一輩子都在醫院、旅館等地從事基層工作，最後從喜來登大飯店退休。她說，「我輟學後，看著自己的好友一個個畢業，自己卻在工作賺錢，不禁替自己傷心。我得活下去，這是我必須專注的事。」

這一路下來，她也看著自己兩個子女高中畢業，四個孫輩畢業典禮，她也是座上賓。不忘自己夢想的威廉斯說，「每個人都該高中畢業。我越老越想拿到高中文憑。」

去年，她下定決心，要實現畢生夢想，毅然決然報名就讀讓成年人修完學分的「教育 選擇計畫」(Educational Options Program)，但校長諾克(Audrey Nock)說，要年長的學生上電腦，搞清楚Google教室，學會做Power Point檔案.....「這可是極度困難」的事。

威廉斯克服了種種困難，不但在14日拿到高中畢業文憑，還是40歲以上畢業班兩名代表致詞的優秀生之一。她獲選代表致詞，是根據她的出席率、成績、修完的科目等綜合表現。

費城教育選擇計畫在三個高中實施，除了威廉斯參加的南費城，另兩個是富蘭克林高中和東北費城高中。每年，約僅72%學生順利畢業。

諾克說，教育選擇計畫和「一般教育發展計畫」(GED)不同，下午3時到6時上課，正常上課的時候，畢業班也有畢業舞會，老人聚餐，和傳統高中一樣的各種獎項，「目的是，不論年紀，給他們傳統高中的教育。」

這正是威廉斯畢生夢寐以求的，如今她在三校聯合畢業典禮上，批服戴帽上台演講，這不但是她個人的光榮時刻，也是整個社區都感到驕傲的時刻。