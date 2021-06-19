華人醫療服務部新冠疫苗網絡講座成功舉辦

華人醫療服務部主任鄒興睿。

由新布朗士維克羅伯屋強生大學醫院和美門醫院的華人 醫療服務部以及羅格斯大學醫學院共同主辦的“新冠疫苗 的過去,現在和未來” 網絡講座已於6月7日成功舉辦。

華人醫療服務部主任鄒興睿（Stephanie Zou）主持了當天的講座，並介紹了華人醫療服務部的服務，以及分佈在五家RWJBarnabas Health醫療系統的華語團隊，今年剛剛成立的新布朗士維克羅伯屋強生醫院也能為更廣大地區的華人服務，其華人醫療服務部負責人是為華人社區服務多年的李安琪（Angela Lee），她為大家介紹了該醫院華人醫療服務部和相關的服務。

主講人林偉如醫師（Karen WeiRu Lin, MD, MS）是羅格斯大學醫學院環球醫療副院長，也是該醫學院家庭醫學及社區健康系教授，羅格斯大學家庭健康及多元文化主任，她同時也是羅伯屋強生大學醫院新冠疫苗COVID-19 Student Vaccine Clinic的指導老師之一，不僅在年初完成所有醫學生及教職員的疫苗注射，也特別為社區內的弱勢團體，沒有電腦電話或醫療保險的人提供接種免費的新冠疫苗，對新冠疫苗的發展變化非常熟悉，為中美各個社區帶來多場防疫和疫苗接種知識講座。

本次網絡講座林醫師帶來了精彩豐富的最新疫苗資訊，為對疫苗心存疑忌的很多人答疑解惑，尤其為青少年暑期到來和秋季返校，國內外旅遊須知，未來疫苗的發展，帶來了最新的數據和分析解答。林醫生尤其提到希望大家儘快在秋季到來之前把疫苗打好，因爲雖然目前疫情好轉，但國內外旅行增多，加之秋季大多數學生都返校上課，會讓下一個流感季節難以預料。所以，希望大家做好防護和各種此前耽誤的篩檢，保持身體健康，提高免疫力，同時也能保護那些12歲以下尚不能打疫苗的兒童。尤其是在提問環節中她也講到新澤西有紐瓦克國際機場，非洲、中南美洲和印度變種病毒 已有報導傳播到這裏，而且一些變種病毒非常頑固。她並分享了去年疫情肆虐時見到很多病例非常嚴重，進而再三提醒大家做好預防才是關鍵，即帶好口罩、勤洗手、保持社交安全距離。