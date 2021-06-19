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李信智整型外科26年經驗讓您歲月無痕 重拾自信

紐約訊
擁有超過26年精湛整型外科經驗的韓國女醫師李信智。
擁有超過26年精湛整型外科經驗的韓國女醫師李信智。

  擁有超過26年精湛整型外科經驗的韓國女醫師李信智，於曼哈頓、法拉盛、新澤西三地開診，並有專精國、韓、日、英語的專業醫護人員，提供全方位非手術和手術的醫療美容服務，讓愛美人士重拾飽滿年輕容顏身型，重拾職場和人際關係的成功和自信。

  李信智整型外科(LEE PLASTIC SURGERY CENTER)是由學經歷豐富的韓國女醫師李信智(LEE,SHINJI S., MD)主持。李醫師於麻省理工大學畢業、紐約大學醫學院畢業、紐約大學醫學中心整型外科、維吉尼亞醫學院整型外科/顯微外科、紐約州立大學外科，取得美國整型外科協會認證，整型外科執照醫生，所以在外科手術上專業精準。李醫生的醫美成功案例無數，其中對拉雙眼皮、除眼袋、改鼻型、隆乳/縮乳、乳頭整型、耳朵整型、臉部/全身抽脂、額/面/頸拉皮、BOTOX抗扎注射(通過FDA檢驗)最為專精。李醫師提醒，無論是非手術性或手術性的美容，都應尋求經美國醫學認證的專業醫師幫助，因為美容過程無法重來，任何手術和療程皆只許成功不失敗，千萬不可因小失大。

  而由於李醫生長年來精研東方女性美容手術，一直是各界信賴的醫美專家。而李醫生行醫多年並一直不斷的精進提升醫療品質與技術，診所自備AAAA SF 最高級別的執照手術室，完全保證私密隱私，同時引進最新安全、效果顯著的醫美產品:如經美國FDA藥物食品管理局核准，非手術性冷凍溶脂/超聲波拉皮COOLSCULPTING，每次療程1-2小時，能不打針、不吃藥、不動刀、無疤痕(治療部位無任何損傷)，療程後能立即正常生活，輕鬆自在就能享有美麗的效果。如注射BOTOX瘦臉，如找不到正確的注射點，注射方法和劑量不對的話，則過一陣子就會現二臉不對稱，而施打若過量，可能造成吞咽困難、面部僵硬等等其他副作用。又如手術性的抽脂，除了醫師的抽指技術，醫師並要善於處理傷口防感染、在手術中不能大戳血管(有引發肺栓塞或更嚴重的後果)、和善後的疤痕處理，都要資深專業醫生才能勝任。

  李醫師從醫以來一直堅持先整體評估就診人士的臉型和身型的比例等諧調，進行術前評估，再以病人的身體健康狀況，訂出診療和手術的進度表再執行各類美體塑身整型。李醫師特別強調術前的彼此溝通，並提供病人最完整、客觀的資訊，協助病患做出最佳選擇。

 

  李信智整型外科新澤西診所地址：61 Glenwood Rd., Englewood, NJ(Englewood醫院對面)，電話：201-227-9101；紐約法拉盛診所地址：141-25 Northern Blvd. 1FL., Flushing，電話：718-939-9113；曼哈頓診所地址：866 2nd Ave., NYC, NY10017(夾46&47街)，電話：212-838-7232。

紐約大學 美國 法拉盛

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