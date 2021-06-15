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疫情下大缺貨 新州高中生轉賣遊戲機…營收170萬

編譯郭宣含／綜合報導
海頓預期，PS4等遊戲機產品，今年會繼續缺貨。（路透）
海頓預期，PS4等遊戲機產品，今年會繼續缺貨。（路透）

華爾街日報(WSJ)報導，2020疫情年使許多商品短缺，但對新澤西州16歲高中生海頓(Max Hayden)來說，卻是賺錢的大好機會；他購入PS5和Xbox遊戲機，再到網路以高價售出，去年營收170萬元，獲利逾11萬元。

來自新州霍普韋爾鎮(Hopewell Township)的海頓表示：「有些人稱這是零售套利(retail arbitrage)，我以此為題在學校寫了一篇論文。」他預期今年遊戲機等產品會繼續缺貨。

公衛危機造成從番茄醬到浴缸等諸多商品短缺，不僅整個產業供需紊亂，也讓許多消費者感到沮喪；不過這對轉售市場帶來滿滿商機，海頓與很多嗅到機會的人採購稀有商品，再到亞馬遜、臉書等其他網路市場上販售大幅獲利。

這些轉售者自成一個次行業，許多青少年和年輕人當起新創家，付費成為網路組織的會員，以取得零售套利的秘訣。海頓的父親原本對於兒子商業成功趁著公衛危機獲利而感到不太自在，但他允許這種情況，因為兒子只轉售奢侈品，而非生活必需品，「這就是資本主義。」

海頓指出，去年他開始存買啞鈴和理髮刀，當時受到新冠肺炎影響，許多健身房和沙龍都暫時關閉；充氣游泳池夏季開始受到歡迎，接著他也開始轉售PS5和Xbox等熱門產品；多數商品售價為定價的兩倍左右。

海頓一周用大約40個小時處理訂單、管理庫存，指導兩名員工和研究試算表；他也學習大學先修歷史、物理學和英語，同時與其他轉售商討論，追蹤商業與政治新聞以掌握趨勢。

不過有一小段時間，海頓犧牲成績換來財富，但他很快調整狀態；海頓母親對於兒子賺錢很開心，但要求兒子得從高中畢業；海頓對於創業充滿熱情，之後大學擬主修資訊管理系統。

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