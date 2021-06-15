共和黨推限制墮胎法案 賓州州長誓言否決

賓州州長沃爾夫誓言否決限制墮胎法案。（美聯社）

美國自由派和保守派之間一直就墮胎合法性問題紛爭不斷，這一問題在賓州也浮出水面。共和黨立法者推進法案以限制賓州女性墮胎，州長沃爾夫上周再次強調，他將否決一切遞交給他的任何此類立法。

賓州眾議會共和黨人本周通過了一項法案，將禁止基於產前唐氏綜合症診斷的墮胎。立法要求醫生提交檔案，確認沒有出於這個原因進行墮胎；如果違反，尋求墮胎的人不會面臨刑事指控，但醫生將面臨三級重罪並失去行醫執照。

CNN報導指出，美國多個保守派主導的州正在試圖推出墮胎限制法案。今年南卡、俄克拉何馬和愛達荷州起草了限制墮胎的「心跳法案」，規定一旦孕婦腹中的胎兒能夠被檢測到心跳，就禁止實施墮胎。而在一般情況下，胎兒出現心跳最早在懷孕6周左右。

沃爾夫上周四在費城與州眾議會和參議會民主黨人，以及計畫生育組織宣導者一起在費城舉行的新聞發布會上，誓言不會允許立法在賓州成功，「每當一項限制墮胎法案出現在我的辦公桌上時，我都會否決它。」

沃爾夫2019年否決了一項類似的法案，稱這是對女性和醫療專業人員的限制，並干擾女性的醫療保健及患者與醫生間的關鍵決策。

儘管遭到州長言辭拒絕，但該法案的主要發起人、眾議員凱特·克倫克(Kate Klunk)在一份尋求支持的備忘錄中表示，她將繼續推動立法，因為每個孩子都應有並擁有生命權，唐氏綜合症也不例外。

賓州眾議會本周還引入一項法案，要求醫療機構在流產或墮胎後掩埋或火化胎兒遺骸；家庭仍然可以自行安排，但必須支付費用。

兩項法案都經過激烈的現場辯論，民主黨和共和黨人分別分享個人故事。沃爾夫和民主黨立法者強調，墮胎是個人選擇，「決定是否生孩子是女性的權利」

沃爾夫的任期即將結束，共和黨人正在尋求州長之位。庫克政治報告稱賓州選情目前撲朔迷離，意味著賓州下一任州長亦可能是共和黨成員。

在被問及這種可能性時，沃爾夫說他希望下一任州長能夠意識到，政客在醫生辦公室裡沒有地位，不可以為女性做任何決定。