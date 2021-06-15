實現碳排淨零 PSE&G關閉最後一處燃煤發電站

PSEG近日關閉最後一個400兆瓦燃煤發電站，圖為高壓電塔示意圖。（歐新社）

新澤西公共服務電力及瓦斯公司(Public Service Electric and Gas，簡稱PSE&G)近日關閉位於橋港(Bridgeport)的最後一個400兆瓦燃煤發電站，標誌著該公司完成了實現淨零碳排放的長期戰略。

PSE&G橋港燃煤發電站1968年開始運營時，起先使用煤炭或石油，2002年全部轉化為燃煤發電，為康州南部的大部分地區供電。近年來這座電廠只在用電高峰，包括極端高溫或極端寒冷的情況下運行，2019年全年關閉、2020年只用了兩天；今年1月和2月由於天氣異常寒冷，持續運行了近兩個月。

PSE&G四年前關閉了位於新州哈德遜郡(Hudson)和莫塞(Mercer)的兩處燃煤發電站。除了終止使用煤炭之外，還計畫退出石化燃料發電，完全使用無碳能源，並計畫於今年底之前，出售在新州、馬里蘭、紐約和康州的其餘6000兆瓦石化燃料發電設施。

PSE&G的無碳能源計畫還包括，對新州和賓州的核電站以及對海上風力發電的追加投資，其在新澤西的三座核電站，4月獲得3億元的稅收補貼，可再延長運營三年。

根據新州清潔能源計畫(New Jersey's Clean Energy Program)介紹，新州目前有22.5%的供電來自於清潔能源。州長墨菲曾誓言令新州在2050年之前實現100%清潔能源使用率。