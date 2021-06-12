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新州華人企業家胡運熹告別式 華社同悼

記者劉偉╱新澤西州報導
新澤西知名企業家、慈善家胡運熹。(記者劉偉╱攝於2015年)
新澤西知名企業家、慈善家胡運熹。(記者劉偉╱攝於2015年)

居住在新澤西的知名華人企業家、慈善家胡運熹(Wellman Hu)因病去世，享年79歲，6日在紐約法拉盛舉行告別式。親友、社區代表、生意夥伴等數百人出席，表達對他生前經商、為人處事、回饋華人社區的肯定和懷念。

胡運熹先生去世，社區表達追思。(郭瑞堯提供)
胡運熹先生去世，社區表達追思。(郭瑞堯提供)

胡運熹祖籍浙江寧波，上海出生，1968年自香港來美，金門超市前總裁。曾任世界中華寧波總商會副會長、美國中華寧波總商會會長、紐約國際獅子會華埠分會長，美國防癌協會理事、三江公所會長等。他創立了胡氏獎學金、三江青年獎學金、金門食品慈善基金會、胡氏慈善基金會等。

胡運熹先生去世，親友、華人社區與生意夥伴紛紛前往表示哀悼。（郭瑞堯提供）
胡運熹先生去世，親友、華人社區與生意夥伴紛紛前往表示哀悼。（郭瑞堯提供）

新澤西華人聯合總會主席林潔輝指，金門超市對紐約、新澤西、麻州等地華人社區貢獻良多，胡運熹是她最敬佩的企業家、慈善家，長期支持新州中國日活動及獎學金。

胡運熹先生去世，親友、華人社區與生意夥伴紛紛前往表示哀悼。（郭瑞堯提供）
胡運熹先生去世，親友、華人社區與生意夥伴紛紛前往表示哀悼。（郭瑞堯提供）

愛迪生金門總裁、兒子王饒龍表示，父親懂感恩，回饋社區，幫助他人追求夢想，對子女有很大影響。新州北部的金門超市總裁、市議員、侄子胡世遠(Bill Woo)說，他最寶貴的，不僅是給家人留下金門超市等企業，還有「家族陽光文化」樂觀的心態。他也是家人的太陽，現在胡氏大家庭裡有12個子女，23個孫輩，以他為榜樣，實現各自的美國夢。

胡運熹先生去世，親友、華人社區與生意夥伴紛紛前往表示哀悼。（郭瑞堯提供）
胡運熹先生去世，親友、華人社區與生意夥伴紛紛前往表示哀悼。（郭瑞堯提供）

律師胡知宇說胡運熹英文名叫Wellman，直譯是「好人」。知道他的人，都認為名副其實。如贊助參政競選、幫助華人春節晚會等，許多活動大到資金支援 ，小到春節餐桌上的糖果。只冠一個「好人」並不能全部詮釋他的一生，更重要的是他的智慧和思維的前瞻性，認定目標，做一事成一事。

華人 美國 紐約

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