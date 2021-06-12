六旗樂園過山車亮相 時速最高達58哩

「澤西魔鬼」過山車。(臉書官網)

新澤西 六旗樂園(Six Flags Great Adventure)宣布「澤西魔鬼」(Jersey Devil Coaster)將於6月13日向公眾開放，該過山車將在空中爬升130呎，最高時速可達58哩，並載著乘客穿越超過3000呎的軌道，被譽為世界上最高、最快和最長的單軌過山車。

澤西魔鬼過山車以傳說中居住在新澤西森林中的惡魔命名，還融入當地民俗元素，技術則包括87度的下降和三個倒轉。6月11日開始，會員和季票持有者可提前體驗。

此外，即日起至9月7日開放新展覽Xpedition Dino，展出30只栩栩如生的恐龍 。遊客可駕駛自己的車輛穿過恐龍展區，或者以步行方式體驗侏羅紀時期的叢林。

主辦方介紹，新展包括包括好萊塢大片「侏羅紀公園」(Jurassic Park)中廣為人知的霸王龍(T. Rex)，以及三角龍(Triceratops)、腕龍(Brachiosaurus)、巨龍(Megalosaurus)等。每個恐龍都有詳細介紹，建議遊客攜帶手機。

在白天，Xpedition Dino將作為野生動物園 (Wild Safari)駕車探險的附加體驗；每晚野生動物園關閉後，Xpedition Dino成為主題公園的一個單獨展區，可從探險區進入；野生動物園的白天體驗將通過駕車探險，夜間則是步行遊覽。

六旗會員、季票和日票持有者，可以每人5元的價格額外購買Xpedition Dino通行證。單獨的野生動物園與Xpedition Dino通行證24.99元。購票及更多資訊可上網：https://www.sixflags.com/greatadventure/events/xpedition-dino。