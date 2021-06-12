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澤西市預算案出爐 明年不增稅 市議會議長表支持

記者謝哲澍／新澤西州報導
澤西市新預算案，有望不加稅。(美聯社)
澤西市新預算案，有望不加稅。(美聯社)

新州澤西市(Jersey City)明年不會漲稅，市長富洛普(Steven Fulop)周五宣布一項6.2億元市政預算案，將為每戶居民減稅967元，抵消居民在學區預算中面臨的近1000元的加稅。市議會主席沃特曼(Joyce Watterman)支持該預算案，並感謝市長減稅的努力。富洛普將在今年競選連任。

市議會將在6月16日表決，該預算比2020財政年的支出計畫減少3800萬元。新預算包括來自聯邦美國救援計畫的6900萬元援助，將彌補酒店稅、停車費和建築許可等收入損失。市長還將市政預算的下降歸功於該市制定的具有成本效益的舉措。

富洛普聲明稱，該市從疫情爆發第一天起就致力於幫助稅務負擔過重的居民，「這一直是我們努力克服歷史性財政赤字，並為納稅人提供救濟的動力。該預算還投入了更多資源，以擴大我們的青年休閒專案、可負擔住房、心理健康和公共衛生服務、基礎設施改善以及我們居民所依賴的其他關鍵服務。」

預算還包括：近500萬元用於資助娛樂和青年發展部們，並確保所有娛樂專案完全恢復；警察局降級培訓設施；衛生與公眾服務部們(HHS)預算增加750萬元，以支持對疫苗接種和檢測之外的公共和心理健康服務；近500萬元用於資本改善專案，例如Pathside大樓翻修、聖露西無家可歸者收容中心、Skyway公園、新警區大樓、華盛頓街創意中心、新交通信號、減速帶和自行車道等。

預算 警察 美國

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