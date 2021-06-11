新州3歲童墜窗 遭自家2比特犬咬死

新州 伊莉莎白市一名三歲男童9日傍晚不慎從樓上窗口跌落後院，接著被自家兩隻比特犬(pit bulls)攻擊，送醫急救不治，友聯郡檢方正在調查。

檢查官Lyndsay Ruotolo指，事件發生於當日下午5時30分400 block of South 5th Street一處民宅。男童送Trinitas Regional Medical Center急救，不久宣告不治。鄰居表示，男童從15呎高的窗台跌落時，兩隻狗正好在後院的圍欄內。地方動物管制人員聞訊抵達後，將犬隻帶離現場，暫無相關控罪。

今年3月，新州卡特雷特市(Carteret)一名三歲男童在自家後院，遭到兩隻未登記的比特犬穿越圍欄襲擊後死亡，母親也被咬傷。雖死者家屬抗議，密德薩士郡檢方表示，犬隻已被安樂死，調查人員未發現故意、明知或不顧後果的犯罪行為，不會對狗主人提起刑事訴訟 。

新州目前並無針對狗襲擊的刑事罪名。如果檢方認為有必要提出指控，通常使用魯莽造成他人死亡或受傷(recklessly causing death or injury)罪名。民眾呼籲應立法對那些狗造成致命傷害的主人刑事控罪。