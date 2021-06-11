統計：新州疫苗接種者 染疫率僅萬分之6

專家指，雖然疫苗防禦力很難完美，但已經很接近。(美聯社)

新州 衛生廳本周發布最新統計，顯示在新冠疫苗 接種過程的前四個月內，完成疫苗接種的居民感染病毒、住院和死亡的情況都極為罕見，僅有0.06%完成疫苗接種者感染。

意即去年12月15日至今年4月23日期間，超過220萬完成疫苗接種者中有1319例「突破性感染」(breakthrough infections)。在這些病例中92人住院治療，14人死亡。

衛生廳傳染病醫療主任Edward Lifshitz指出，雖然疫苗很難稱為完美，但已經很接近了，「目前新州所有住院和死亡病例，均發生在50歲以上群體，半數的死亡病例為80歲以上者。」

衛生廳長Judith Persichilli指出，這項研究「壓倒性地證明疫苗是有效的」，因為雖然沒有一種疫苗100%有效，但聯邦食品暨藥物管理局 (FDA)緊急授權的三種疫苗，在實際接種過程中防止了因新冠導致的住院和死亡。

新州10日報告247例新增新冠確診，單日七人染疫死亡。截至周三，約有440萬人完成接種，約占全州成年人口的65%；在過去的兩個月內，新州疫苗接種進度明顯放緩。

Persichilli說，新州最大的醫院網路哈肯薩克子午線醫療系統(Hackensack Meridian Health)研究人員進行的另一項研究發現，在2萬6000名完成接種的醫護人員中，有138例突破性感染，且沒有人病重。