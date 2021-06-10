共和黨初選勝 西塔瑞利將挑戰現任州長墨菲

西塔瑞利贏下共和黨初選，將挑戰墨菲。(競選推特)

新州初選8日落下帷幕，前眾議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)以49%的得票率贏得共和黨 初選，將挑戰尋求連任的現任州長墨菲。競選愛迪生(Edison)市議員的華裔參選人彭曉寒(Shannon Peng)，則在未獲得郡內黨部支持的情況下輸掉選戰。

西塔瑞利面對三名對手的挑戰輕鬆獲勝，但不到半數的得票率仍顯示新州共和黨存在嚴重的黨內分歧，部分指責西塔瑞利並非前總統川普的支持者，而其他三名落選參選人則試圖與川普保持密切聯繫。

初選期間，西塔瑞利經常表示他支持川普的許多政策，用以轉移關於他是否支持前總統的問題，他很可能會在與墨菲的正面交鋒中採用相同策略。政治專家指，西塔瑞利現在面臨的挑戰包括團結共和黨，同時還要吸引無黨派選民，及一些不支持墨菲連任的民主黨 人。

周二晚的勝選演講中，西塔瑞利強調「澤西第一」，稱墨菲是一個「富有的闖入者，而不是真正的新澤西 人」。他指墨菲「不是在這長大，沒有在這上過學，或經營企業」，並指墨菲經常飛至義大利的豪宅，有23個房間，試圖將他描繪成一個與新州普通居民無法聯繫的富有精英。

墨菲在民主黨無人挑戰，當晚的勝選聲明中未提及西塔瑞利的名字。相反，墨菲描述一系列符合民主黨理念的想法和目標，以建立一個「更強大、更公平、更有彈性的新澤西」。

而在愛迪生，華裔市議員參選者彭曉寒與競選市長的搭檔巴賈亞(Mahesh Bhagia)雙雙落選。兩人此前在市民主黨大會上獲得提名，卻未能得到密德薩士郡民主黨背書；最終獲得背書的市議會副主席喬希(Sam Joshi)以超過60%的選票贏得民主黨市長提名。

彭曉寒感謝支持者，指新澤西是全美唯一的選舉還採用黨派界限(party line)的州，「我們不幸在這個州競選，又堅決不肯與郡內和市里的貪官們合作，導致被剔除party line，種種不利因素導致了失敗。不過我們會繼續努力，11月普選，一定要保住大多數學委。」