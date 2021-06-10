律師洪利武 獲任新州律師「道德委員會」委員

洪利武受任命為新州高等法院道德委員會委員。(洪利武提供)

新澤西華人 聯合總會共同主席、律師洪利武(Liwu Hong)，日前被新澤西州 高等法院(The Supreme Court of New Jersey)任命為第八區道德委員會委員，負責處理有關密德薩士郡(Middlesex )律師道德的的投訴，任期三年。

新州高等法院共設立18個地區委員會，調查並起訴律師道德案件。委員職責包括調查申訴、聽取正式投訴時提出的依據等。委員會由新澤西律師道德辦公室(OAE)支援和監督，最後根據法院相關規定進行紀律覆核裁定。

高院在任命時指出，洪利武是非常正直和有原則的人。洪利武畢業於中國武漢大學，1993年留學美國，畢業於猶他州的楊百翰大學、西東大學法學院(Seton Hall Law School)。他在先靈葆雅 (Schering-Plough) 和默克(Merck & Co)以藥物化學家身分從事新藥開發研究14年。後就讀西東大學法學院(Seton Hall Law School)，擁有法學博士、有機化學碩士、高分子化學碩士學位，持有紐約州 和新澤西州律師執照。

他熱心服務華人社區，也積極參政。除擔任新澤西華人聯合總會共同主席外，還擔任新澤西福建同鄉會、大紐約地區福建學生學者聯誼會等社團義務法律顧問。2016年以最高票當選東布朗士維克(East Brunswick)學區委員， 2019年以最高票連任，也是該市市長慈善基金會(MCCF)的董事。