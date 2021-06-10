新州貪腐案反轉 前眾議員被判無罪

檢方指控前眾議員歐唐納受賄，被裁定不成立。(網路圖片)

新州高等法院近日裁定，檢方指控前州眾議員 歐唐納(Jason O'Donnell)受賄不成立，因他收到1萬元現金時未擔任任何公職，也未曾給出任何回報。檢方不服已決定上訴。

該案由州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)在2019年下令查處，指歐唐納2018年競選貝玉揚(Bayonne)市長失利，卻在競選過程中接受一名稅務律師1萬元賄賂，該律師隨後成為檢方證人。

檢方公布的兩人的對話中，該律師說「我想當你的稅務官」，Jason O'Donnell則回應「成交」，且未對選舉執法委員會(Election Law Enforcement Commission)申報這1萬元的收入。

被告代理律師則咬定歐唐納當時並非公職人員，後來也未當選市長，因此無法構成受賄罪。律師Leo Hurley Jr.說，「歐唐納無公職在身，也並未給出任何回報。」

檢方表示，一旦判決成立，等同於賄賂參選人以獲得利益合法化。

與歐唐納當時一同受到指控的還包括澤西市(Jersey City)學委會主席Sudhan Thomas、摩利斯郡(Morris County)前郡政委員John Cesaro、Mount Arlington市議員John Windish，以及曾競選摩利斯郡政委員的Mary Dougherty。

根據指控，五人通過競選捐款的方式接受數千元賄賂，並承諾雇用一名匿名稅務律師承保政府法律工作。五人接受賄賂的方式非常直接，包括將現金裝入信封或紙袋，甚至在一個咖啡 杯內裝滿現金；交易場所則包括餐廳、停車場、政治籌款活動等。

吉沃當時公開指責五人是「老套的、也是最糟糕的政治腐敗」，「這些民選官員急切地想出售自己手中的權力，來交換一個裝滿現金的信封，或是來自人頭募款(straw donors)的非法支票 。」

法官Mitzy Galis-Menendez則指出，歐唐納收受現金無法構成事實上的受賄，「捐款者清楚地明白，接受現金者必須當選才有權力；如果被告當選後未兌現許諾，也只是一個糟糕的騙子。」