我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

新州貪腐案反轉 前眾議員被判無罪

記者謝哲澍／新澤西州報導
檢方指控前眾議員歐唐納受賄，被裁定不成立。(網路圖片)
檢方指控前眾議員歐唐納受賄，被裁定不成立。(網路圖片)

新州高等法院近日裁定，檢方指控前州眾議員歐唐納(Jason O'Donnell)受賄不成立，因他收到1萬元現金時未擔任任何公職，也未曾給出任何回報。檢方不服已決定上訴。

該案由州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)在2019年下令查處，指歐唐納2018年競選貝玉揚(Bayonne)市長失利，卻在競選過程中接受一名稅務律師1萬元賄賂，該律師隨後成為檢方證人。

檢方公布的兩人的對話中，該律師說「我想當你的稅務官」，Jason O'Donnell則回應「成交」，且未對選舉執法委員會(Election Law Enforcement Commission)申報這1萬元的收入。

被告代理律師則咬定歐唐納當時並非公職人員，後來也未當選市長，因此無法構成受賄罪。律師Leo Hurley Jr.說，「歐唐納無公職在身，也並未給出任何回報。」

檢方表示，一旦判決成立，等同於賄賂參選人以獲得利益合法化。

與歐唐納當時一同受到指控的還包括澤西市(Jersey City)學委會主席Sudhan Thomas、摩利斯郡(Morris County)前郡政委員John Cesaro、Mount Arlington市議員John Windish，以及曾競選摩利斯郡政委員的Mary Dougherty。

根據指控，五人通過競選捐款的方式接受數千元賄賂，並承諾雇用一名匿名稅務律師承保政府法律工作。五人接受賄賂的方式非常直接，包括將現金裝入信封或紙袋，甚至在一個咖啡杯內裝滿現金；交易場所則包括餐廳、停車場、政治籌款活動等。

吉沃當時公開指責五人是「老套的、也是最糟糕的政治腐敗」，「這些民選官員急切地想出售自己手中的權力，來交換一個裝滿現金的信封，或是來自人頭募款(straw donors)的非法支票。」

法官Mitzy Galis-Menendez則指出，歐唐納收受現金無法構成事實上的受賄，「捐款者清楚地明白，接受現金者必須當選才有權力；如果被告當選後未兌現許諾，也只是一個糟糕的騙子。」

支票 眾議員 咖啡

上一則

新州女子監獄爆虐囚醜聞 墨菲關閉設施徹查

下一則

疫情緩重回辦公室上班 留意寵物沮喪

延伸閱讀

新州疫後返校上課 專家：對孩子並非易事

新州疫後返校上課 專家：對孩子並非易事
新州山貓增加 環保局鼓勵見者通報

新州山貓增加 環保局鼓勵見者通報
長達15個月 新州緊急狀態終結 州長保留部分行政權力

長達15個月 新州緊急狀態終結 州長保留部分行政權力
標誌性時刻 新州終結新冠公衛緊急狀態

標誌性時刻 新州終結新冠公衛緊急狀態
新州摩利斯郡70%成人完全接種 搶先達標

新州摩利斯郡70%成人完全接種 搶先達標
地方禁大麻商家 新州大麻監委會：8/21前須立法

地方禁大麻商家 新州大麻監委會：8/21前須立法

熱門新聞

25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

2021-06-04 14:00
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-04 12:30
25歲華裔女子李采怡(音譯，Carmen Cai-Yi Lee)，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

喬州25歲華女遭槍殺陳屍車內 再一周就是她生日

2021-06-03 12:28
蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）

德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

2021-06-08 19:35
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

49年前懸案終偵破 15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-05 17:41
男子提款卻遭歹徒威脅。（休士頓警局）

提款機突然吃卡 卻保住德州男子戶頭免遭清零

2021-06-03 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多