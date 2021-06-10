新州女子監獄爆虐囚醜聞 墨菲關閉設施徹查

新州 女子監獄 Edna Mahan Correctional Facility日前曝出集體虐待、毆打和性侵 囚犯醜聞，令各界震驚，州長墨菲本周宣布將關閉該監獄，計畫將囚犯遷至其他監獄。

墨菲公布由前審計長Matt Boxer和桑德勒律師事務所(Lowenstein Sandler)的調查報告，指州政府必須徹底整治虐囚等行為。

外界關注起點來自今年1月30歲的阿吉拉·納爾遜(Ajila Nelson)從監獄接受新州先進傳媒(NJ Advance Media)電話採訪，描述一系列監獄職員虐待犯人的事件，並對企圖舉報的犯人進行報復。兩名婦女，包括一名變性女子受傷嚴重。

該監獄之後超過30名工作人員被停職，包括監獄長Sean St. Paul。州政府確認已對事件展開刑事調查，但暫未提供任何細節，也未公布具體受害人數。

司法部此前一份調查報告稱，該監獄對囚犯進行性虐待是「公開的秘密」；共和黨參議員Kristin Corrado批評墨菲政府未能追究虐待者的責任。

根據紀錄，該監獄100多年前就已設立，1913年時稱為「婦女感化院」(State Reformatory for Women)，位於杭特頓郡郊區。

2016至2018年期間，六名懲教和一名文職人員被指控包括性侵、共謀性侵等不當行為。目前有十名獄警因毆打囚犯或協助掩飾而遭控。墨菲表示「參與者無論直接還是間接，都是長期濫用職權，因此關閉才是唯一選擇。」

參議員Kristin Corrado批評墨菲關閉監獄的做法治標不治本，「如果不加以追責和改革，無論囚犯身在何處，這種擔憂都會持續存在，那座建築本身是無罪的。」