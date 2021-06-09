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氣溫漸升 墨菲鬆口：極端天氣時校園可免口罩

記者謝哲澍／新澤西州報導
連日高溫，新州校園口罩令再成話題。(美聯社)
連日高溫，新州校園口罩令再成話題。(美聯社)

新州8日報告200例新增新冠確診例，單日11人染疫死亡。州長墨菲表示隨著氣溫升高，學區有權在極端天氣條件下放鬆校內學生和教職員工的口罩令。極端天氣將由學區和學校自行定義，有自由裁量權。

衛生廳長Judith Persichilli表示，將衡量標準留給學區、學校和夏令營，因為「相信他們會做正確的事。」她也強調遵循最新聯邦疾病防治中心(CDC)指南的同時，州政府仍將強烈鼓勵未接種疫苗者，長時間密切接觸時繼續戴口罩。

最近幾周，越來越多的學區要求州長考慮取消學校的戴口罩規定，學區委員會和行政人員表示，他們收到來自社區的強烈意見，希望撤銷校內口罩令。

新州數個學區已開始使用自由裁量權，放寬對師生的口罩要求：萊西學區(Lacey)允許師生自行選擇是否戴口罩；克拉克學區(Clark)要求學生隨身攜帶口罩，但不強制使用；漢彌頓學區(Hamilton)允許學生在保持社交距離的情況下免罩。

此外，華人學生較多的東布朗士維克(East Brunswick)學區，則允許學生在課間休息、體育課和學校贊助和主辦的戶外活動期間不戴口罩。奧列弗山(Mount Olive)學區允許學生在戶外或非循環空調校車上不戴口罩。

墨菲此前表示，由於14歲以下兒童現階段缺乏疫苗，暑假前和可能在9月新學年開始時，保留校內口罩規定，但對修改返校規則持開放態度。

一些家長和共和黨人持續敦促州長解除校內口罩令，認為在商店不戴口罩但必須在教室戴口罩毫無意義。州參議員彭納奇奧(Joseph Pennachio)表示，他的辦公室收到「大量憤怒的父母打來的電話，稱應該自由決定孩子是否戴口罩上學或參加夏令營。」

口罩 學區 疫苗

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