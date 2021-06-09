費城華人餐館老闆告別式 社區籲嚴懲兇手

林瑋。(張娜玫提供)

因協助員工處理撞車事故，不幸被襲逝世的費城 閩籍中餐外賣店老闆林瑋葬禮，5日在東方殯儀館(Visconto Funeral Home)舉行。市議員金海倫(Helen Gym)、賓州華人 僑團聯盟成員、林瑋家人及親友近百人出席告別式，他將安葬於Forest Hills墓園。

追悼會現場。(彭林╱攝影)

林瑋出生於1992年，來自福建省連江縣黃岐鎮，14歲移民美國，為家中獨子，與妻子張娜玫育有一歲半女兒及三個月大的兒子。張娜玫表示，丈夫為人善良，是家中唯一經濟支柱，現在突然離世，令生活陷入困頓，不知所措。家人呼籲警方嚴懲兇手。

金海倫表示，不能讓反亞裔 的仇恨成為新冠疫情的遺產，應消除任何形式的種族主義，亞裔不能再保持沉默。要採取實際行動，根除無處不在的仇恨和歧視。賓州華人僑團聯盟秘書長朱楓、南費城受害者協會會長陳威、費城媽祖文化交流協會會長林應章等也呼籲社區團結，要求法官嚴懲兇手，為後代子孫創造公平安寧的生活。出席告別式的僑界代表尚有盧端金、倪忠、李東閩、方呂立、張茂生、黃明珠等。

市議員金海倫(右五)與張娜玫(中)及賓州僑團聯盟成員合影，左五為聯盟秘書長朱楓。(彭林╱攝影)

5月24日中午，林瑋接到餐館一名不會英文的送外賣員工電話，稱發生汽車擦撞事故，遂前往協助員工翻譯，被肇事西語裔女車主友人拳擊，重傷倒地昏迷，送醫搶救，三天後不幸逝世。警方逮捕30歲的菲格羅亞(Jose Figueroa)，控以過失殺人等罪。被告目前保釋，訂6月21日預審。(彭林)