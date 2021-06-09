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137年來首位 天普大學非裔校長7月上任

記者謝哲澍／綜合報導
天普大學新任校長溫加德。(校方官網)
天普大學新任校長溫加德。(校方官網)

費城天普大學(Temple University)宣布，將聘請49歲溫加德(Jason Wingard)擔任下一任校長。溫加德目前是哥倫比亞大學(Columbia University)教授，7月1日上任後將成為該校137年歷史首位非洲裔校長。

溫加德擁有埃默里大學教育學碩士、哈佛大學教育技術碩士和賓大教育領導學博士學位。他曾在沃頓商學院擔任四年副院長，還曾任史坦福大學教育領導力研究所的執行董事，今年剛卸任哥大專業研究學院院長職務。

除了豐富的學術和高校管理背景外，溫加德還擁有商界經驗，曾擔任高盛集團，負責監督員工教育和發展計畫。他創立並擔任The Education Board, Inc.總裁，這是一家總部位於費城的諮詢公司，提供高管培訓和企業諮詢服務。

天普大學董事會周二批准對溫加德的任命，但未透露其薪水。他將接任即將退休的現任校長Richard M. Englert，負責這所有八個校區、3萬7000名學生的學校全面重啟工作。

溫加德與妻子Gingi目前居住在新州櫻桃山(Chestnut Hill)，有五個孩子，年齡在11到21歲之間。最大的兩個就讀於哥倫比亞大學和巴納德學院。

董事會指，溫加德對費城的瞭解和熱愛是一個優勢。他也撰寫多本關於人才發展和領導力的書籍，其中包括本周剛剛發布的新書「巨大的技能差距：為未來工作優化人才管道」(The Great Skills Gap: Optimizing the Talent Pipeline for the Future of Work)。

溫加德說，很榮幸在這一關鍵時刻接受天普大學的任命，將確保學生擁有雇主想要的技能，「能夠根據職業市場，培養學生所需能力的學校才是贏家。」

教育 費城 天普

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