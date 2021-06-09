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新州疫後返校上課 專家：對孩子並非易事

記者謝哲澍／新澤西州報導
專家指疫後回歸常態，對部分兒童、青少年並非易事。(美聯社)
專家指疫後回歸常態，對部分兒童、青少年並非易事。(美聯社)

州長墨菲規定秋季公校一周五天在校上課，隨著學校、夏令營和聚會等常規活動的回歸，重新回到疫情前的狀態似乎很美好，但專家和統計數據表明，「恢復常態」對某些孩子來說並非易事。

新州貝克街行為健康機構(Baker Street Behavioral Health)心理學者弗里德曼(JD Friedman)指出，新冠疫情對兒童的心理健康造成相當大的衝擊，「任何形式的調整都會帶來相關的壓力和不確定性。」

某些特定群體的孩子特別容易受到傷害，包括此前已經有心理健康問題、情緒挑戰、社會挑戰傾向的青少年，「家長也可能正在處理自己的壓力，很難為孩子提供最好的指導。」

新州家庭目前可以選擇讓孩子留在家中進行遠程學習，但9月新學期開始，大多數將不會有這種選擇。弗里德曼說，這將導致許多問題，「比如必須在校內戴口罩，一些孩子真的會因此掙扎。」

根據密西根大學最近的一項民意調查，46%的父母認為，孩子的心理健康狀況在疫情期間持續惡化。根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，去年12至17歲青少年因心理健康原因看診的比率升31%。

弗里德曼說，孩子們逐漸回到疫情前的生活，或許需要額外的能量來習慣面對面互動。保持樂觀，可能對某些孩子是種挑戰，或者擔心疫情是否會在不久的將來再次使生活陷入停頓，「他們對生活中可能發生的真正嚴重的事情有了新的認識。」

疫情 新州 聯邦疾病防治中心

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